Калужан предупреждают об усилении ветра
Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Калужской области. Как сообщают синоптики регионального ЦГМС (филиала Центрального УГМС), в воскресенье, 5 апреля, начиная с раннего утра и до вечера, в Калужской области сохранится неблагоприятная погода.
Северо-западный ветер будет дуть с порывами, достигающими 15-17 метров в секунду.
Порывы ветра сохранятся в период с 6:00 до 19:00.
