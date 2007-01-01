В воскресенье в Калужскую область придут холода и осадки
Пятого апреля в регионе синоптики прогнозируют резкое понижение температуры.
Утром термометры покажут +5 градусов, днём воздух прогреется лишь до +7.
Ветер западный с переходом на северо-западный, его скорость составит 6–11 метров в секунду, что создаст ощущение холода близкое к нулевой отметке. Атмосферное давление 738–740 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 71–83 %.
Ближайшая неделя теплом не порадует. Тем, кто уже убрал тёплые вещи, придётся их достать, а зонт станет неотъемлемым атрибутом при выходе на улицу.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь