В воскресенье в Калужскую область придут холода и осадки

Пятого апреля в регионе синоптики прогнозируют резкое понижение температуры.

Утром термометры покажут +5 градусов, днём воздух прогреется лишь до +7.

Ветер западный с переходом на северо-западный, его скорость составит 6–11 метров в секунду, что создаст ощущение холода близкое к нулевой отметке. Атмосферное давление 738–740 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 71–83 %.

Ближайшая неделя теплом не порадует. Тем, кто уже убрал тёплые вещи, придётся их достать, а зонт станет неотъемлемым атрибутом при выходе на улицу.