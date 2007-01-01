В Калужской области последний день марта будет тёплым
Во вторник, 31 марта, в регионе будет облачно с прояснениями, осадков не прогнозируется.
Утром температура составит около плюс 6 градусов, днём воздух прогреется до плюс 12 градусов.
Ветер восточный, слабый — порывы не превысят 3 метров в секунду. Атмосферное давление понизится до 739 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь