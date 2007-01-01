Март в Калужской области заканчивается майским теплом
Погода

Март в Калужской области заканчивается майским теплом

Первый рабочий день недели, 30 марта, встречает жителей региона настоящим весенним теплом.
Ольга Володина
30.03, 06:00
Синоптики прогнозируют облачную погоду. Солнце периодически прячется за тучами, но температура воздуха заметно превышает климатическую норму.

Утром столбики термометров покажут +7 градусов. Днём воздух прогреется до +15 - такие показатели обычны для мая. Ветер преимущественно западный, порывистый, 2–8 метров в секунду.

Атмосферное давление в течение дня понизится с 742 до 739 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 43–62 %. УФ-индекс достигнет 3 баллов, геомагнитная обстановка остаётся в состоянии слабой бури - 5 баллов.

Специалисты советуют не торопиться переходить на лёгкую одежду. Весеннее тепло обманчиво - свежий ветер может навредить здоровью. Лёгкая куртка с капюшоном - отличный выбор для прогулок.

Новости по тегу
погода прогноз погоды тепло
eyJpdiI6Im5KWjlyTmkzV0kyOGpzUjd1cldKVmc9PSIsInZhbHVlIjoielBpaThqbGV0THBEVG1UWUlJemRibXVJcEUxcGZrTmI3bXhmMVhnbnE2MEdSM2FnWHJRVGlTUHNDY202eVlSZ3prS1ZVRVBRMXBsV1VCd2xndHBseHh2Y2w5NUdZeW9MOFlSVUFubjVraVZYcW8zNHcrdnhCWmY0UzBPYWgvY25LU2YxeU5aRlpOMDVPNkFZRmdOVE9aN3ljWkxrMk4wOUR0SnB5ek0wUkRBdXJ2eW9PSE9IV1lkVGpQY1hGWkk1S2F3UG9NdXJqdkNMYXB4R0x4bXNkUjVEVTNkREpaL1ZTV3prUzQ2UXFLUzJub09DNldsbmZPVnd5bnQ1QzRwRGVjNEhHbUJTNUs2Y0xMVXcxY0MyTkNIRXpjUVJLWXMzZXdsNjR6OE5nMkhlYmQzMUhLVzB0Tnl4M2ZIaDJ2Q3NCcVM0dkVlZ08vNjhrSEkrUDg5SFU1QTEwREs4ZjZXL2Y4WU1IV2JqN3d4cklMOTVEWUw5MHRDUGNPckZ4aTdZd3k0QzQvNHpwcUx1Tm1zamVQcFZXUXcwMlF6UFVKa1pMNGRNSjU0QmQ1eVlRN2tFSy9MZW5JQ2dDMlVtOWIxLyIsIm1hYyI6IjNiM2VlYmQ4YjhiODMwZDlkYTkwMmM0MjUxZGQ2NDcwNGEzNjk1NmRhNjk3MjNlMzZhYWZjMDA3N2VmNDAxYmUiLCJ0YWciOiIifQ==
