Март в Калужской области заканчивается майским теплом
Синоптики прогнозируют облачную погоду. Солнце периодически прячется за тучами, но температура воздуха заметно превышает климатическую норму.
Утром столбики термометров покажут +7 градусов. Днём воздух прогреется до +15 - такие показатели обычны для мая. Ветер преимущественно западный, порывистый, 2–8 метров в секунду.
Атмосферное давление в течение дня понизится с 742 до 739 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 43–62 %. УФ-индекс достигнет 3 баллов, геомагнитная обстановка остаётся в состоянии слабой бури - 5 баллов.
Специалисты советуют не торопиться переходить на лёгкую одежду. Весеннее тепло обманчиво - свежий ветер может навредить здоровью. Лёгкая куртка с капюшоном - отличный выбор для прогулок.
