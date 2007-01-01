Март в Калужской области заканчивается майским теплом

Первый рабочий день недели, 30 марта, встречает жителей региона настоящим весенним теплом.

Синоптики прогнозируют облачную погоду. Солнце периодически прячется за тучами, но температура воздуха заметно превышает климатическую норму.

Утром столбики термометров покажут +7 градусов. Днём воздух прогреется до +15 - такие показатели обычны для мая. Ветер преимущественно западный, порывистый, 2–8 метров в секунду.

Атмосферное давление в течение дня понизится с 742 до 739 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 43–62 %. УФ-индекс достигнет 3 баллов, геомагнитная обстановка остаётся в состоянии слабой бури - 5 баллов.

Специалисты советуют не торопиться переходить на лёгкую одежду. Весеннее тепло обманчиво - свежий ветер может навредить здоровью. Лёгкая куртка с капюшоном - отличный выбор для прогулок.