Обнинск
+7...+8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Погода В Калужской области ожидается тёплый день
Новость дня Погода

В Калужской области ожидается тёплый день

Дмитрий Ивьев
29.03, 05:50
0 464
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В воскресенье, 29 марта, в Калужской области будет облачно с прояснениями. Местами пройдёт кратковременный дождь.

Утром температура составит около плюс 5 градусов, днём воздух прогреется до плюс 14 градусов — это один из самых тёплых дней последней декады марта.

Ветер северо-восточный, умеренный — порывы достигнут 4 метров в секунду. Атмосферное давление останется пониженным — 743 миллиметра ртутного столба.

Лента настроения
2 оценили
50%
50%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Новости компаний
eyJpdiI6InpaS0hydURsRzB2dFgrMG4zc2VFbmc9PSIsInZhbHVlIjoiczMya0ZYL3RLMExRNWFSc0ptOUl1L3QzeHpETHlCTWQwWmwwcEhOYnJNOVNzcnl5RlhQU0dqYTlBeFk4VXprZklDeWxVMEJvY1JGbEd6Mk1oU1lHb2tYYXRNZkFqK1QzamRmbWsydWNiLzdYVzlkc2VuSkNHS1JaWlFPaDhXUXdqdWNXalZpeFFPNU1oY1AxZDhtWUxrY0NtcGI3cjRyQXhmZTFtQXBHd1Fjd2JsVXA5NDYyTXVYMEMvTzBHU0Y4ckhnYnlNaVFXYzZxaDZRWXpock5vTjlzemcvQm82ZkZqb0VrUXU0RUxXOFB1Z280ckV5NEZ6M25ud1BvSjhmU3BWYzd2aGwyZ1ZUNEdkanNuNitUUFFYb2dIUTFiQ0x1a1Q3cjJiamFnVWp5enQ1R1VBRDRuUVp3TVVzbUJMdHg5cUhhTzh1d0pXRW1pYWM5cTZDalBMS25WYUFreVhVUis1MTJGMUxyT0xZTzhMUmUya25qY1E1ajdncFoxUDVGaXJZZHN4QTgrT2YzR0l6NU1HNFRVaGhZTnExOUxuS09lWnpuTkhUdFk4WFJzanZHODd1dlg5UHRsL0w2SVh3cEZaK0lGZndHVk5Tdk9WT1RxdVhHUHE3Z21NTEhhQ3dpUTJhb2lYdmt4TEM1WWhLQUFwUG5sU0tLUnhEanVpczBRK1Y2S0h2WmcwN29ER21zVXhoTExkK1cvNVhHMWFrQ0ZHaGM1RE5VZDJreEFHL1JQazNqZnAvNnZwVkVXMTlvenBmY2xPRGJFRGtkdFY5RFRoQW9iNkVhM21qUC9zN2JMRDNjOFpiaEFTR25PN0VHVFpTVWxaSlF0OW9QZkZ0ViIsIm1hYyI6Ijg3MTNjYTc5M2Q5Y2Q4ZTk1OTE5NzBiYTA4ZmUxMzAzYjBmOGIzNDBhNmMwZDljNTBlNDlhZTgzZTE1MDE0OTQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+