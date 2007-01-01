В Калужской области ожидается тёплый день
В воскресенье, 29 марта, в Калужской области будет облачно с прояснениями. Местами пройдёт кратковременный дождь.
Утром температура составит около плюс 5 градусов, днём воздух прогреется до плюс 14 градусов — это один из самых тёплых дней последней декады марта.
Ветер северо-восточный, умеренный — порывы достигнут 4 метров в секунду. Атмосферное давление останется пониженным — 743 миллиметра ртутного столба.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь