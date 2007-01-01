Тёплые выходные ждут калужан

В субботу, 28 марта, в Калужской области будет облачно с прояснениями, осадков не прогнозируется.

Утром температура составит около плюс 5 градусов, днём воздух прогреется до плюс 11 градусов.

Ветер северо-восточный, слабый — порывы не превысят 2 метров в секунду. Атмосферное давление немного повысится до 744 миллиметров ртутного столба.

В воскресенье воздух может прогреться до +14 градусов.