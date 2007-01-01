В Калужской области ожидается солнечная погода

В четверг, 26 марта, сохранится солнечная и сухая погода. Осадков не прогнозируется.

Утром температура составит около плюс 3 градусов, днём воздух прогреется до плюс 11 градусов. Ветер южный, умеренный — порывы достигнут 3 метров в секунду. Атмосферное давление останется пониженным — 742 миллиметра ртутного столба.

Синоптики отмечают, что такая погода характерна для конца марта и способствует завершению переходного периода от зимы к весне.