Главная Новости Погода В Калужской области потеплеет до +11
В Калужской области потеплеет до +11

Дмитрий Ивьев
25.03, 05:50
В среду, 25 марта, сохранится солнечная погода. Осадков не прогнозируется.

Утром температура составит около плюс 3 градусов, днём воздух прогреется до плюс 11 градусов — это один из самых тёплых дней в марте.

Ветер южный, умеренный — порывы достигнут 3 метров в секунду. Атмосферное давление понизится до 742 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.

eyJpdiI6IlVhVFROYUZJeXNPNGVXM1ZER3VBRXc9PSIsInZhbHVlIjoiOGMwL2RNZk4rTlBSaG1UNmZvaForb1ZFbDlSUDJSeWdpQXBZNksxdXRWcTlOU3dnYnlaTWp4cXZiQzU1eUNYcWhnS24xUGFOVU1nbHJzT0hyZUJNaitxaitPZjNkM0x6NHVLRk9xdDhQOHBvQTVtOHBscTBmV0lOMFVMM0ZmQ3dVTFd6NEI4eGdYTW1aNWtJaFJyOGJXVWxQMmRuMFFFSGFSZk1pSEtpUElxNjJodjJRM1pwNVZ2T0xSd2pGSEx1OUV6Rjg0clg5bVY0cFd0Y2hlWGx3NlRDUWh1VWtmTGFCRWN6YkdzME9YU3ZKY3FGZlAvbnloMXp2ZG1lU2Rra1UvTEYrMEZiUzAvUE9YeGtacWR1a0NVRkRaS01tMEJOWFV6c3VMMkxIeit6cXIvVUJ3ckZSL091S2t1RG1mOUtZY0VvMWpUUzk5S1IzUnlQWDU3UC82ZVVwaFl6VlFod1hlQmJPNFlGRi9MRmJ4WXNBamowMk0vK0NyajNsZzhYV1E2RU1VV3lUYm1PaWM5RlE1K0VoMU9VU0k4c2lSL0s0Qk1zM0hjdWZDaHVQK3loYlIvT0hHQURMdncyMkUvcyIsIm1hYyI6IjFmYjEzZTE1ZGFkNGY0Y2ZmNTM1OTg0MmRiYmFjMzA5YjY2ZWY4NjExMzU3MDUzNWQ5ZWE4MzNiMzM2MzNkZmYiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6InpCNVZoWk84YUlpczdtVm5WdDZhRHc9PSIsInZhbHVlIjoia0hPR1BXL3YyMkxMTkx1MndQT24wVzFhckRIejNXd09YY1phVkdHU3Q4WUYrREpEWVJmaithMnFIYWI1eC84R1A4MzBwbHJtVEM5aEZMeGtzN09SbE5hQ2VMMmozc3U5N3JTSHZSUmJEdStMSDlKcDlzNUJEd2VScFM2SUYrb3pZbUY1NzliRC9JeXFjUUVxNTFwblg1aVJ1dlFubXJnenA4cGpLaW94c1ErU3Nac1pjSUxLNFZtSmJidXVaR1RGb3N4RU04TjR4bVN1SjhFMys5Nlp0bkNpK0xRd1dLd2YzbTM2UThJWmltdDZhSVF4elFZTHB1UmZMVHk1VFZldVJYRzBBOEpDVmoxUkpSMFhVVzE3MUdKc0tZNDJtdVBvQUwzSU5jWVRETEJXVHBzSVBkaWU3bkhPNkNmWkxwSkE4bTFRK3lJSWJENGVhbURTS3Fza25RZkpNd1dNZDd6K1ZDSmV5a0Q1T2V5emxSenVxVVRmZWN2NzFlbUJWMXhjQ0JTYytwdmVsamsxU1kyVyt3WkprcEdKYW16VUJTUExXR0MxbW0raUlMUVpPSDNNb0VjbWdLRjJkUytrdjRHQkpJZ0FIRVVsczhJVnlPdWhwb1RpbFlud1dobHY3NEk3bG82ME9vZnRLSi9BKzl4NDR6VHNydndBSTJQTDBqSUVWb2d1eEZrUWlONkg2RHJRM25NUmwyVC9nY2cyMWxLUEliZU13d1lnVk1ZSGhPNlViUWxoZHdGZ2V3RnNzOWJZdkxHeHM1cGpYNldJdzcwWGRjZzB1MlM3MWpIclJKeGcwcXlNcFlCYkw4QWZIV3V1UEwzT0oxSG9CK2lYazVtaCIsIm1hYyI6IjhhNDZiYjI3NTZmNjg4OTc4NzY5OTM0YjA4N2Q0YjE2NTY1OTBlMWIyY2RmY2Y0NjM4N2ZmYjkwOTRhZGE5NjYiLCJ0YWciOiIifQ==
