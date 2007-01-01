В Калужской области ожидается солнечная погода

Во вторник, 24 марта, сохранится солнечная и сухая погода. Осадков не прогнозируется.

Утром температура будет около нулевой отметки, днём воздух прогреется до плюс 10 градусов. Ветер южный, слабый — порывы не превысят 2 метров в секунду. Атмосферное давление понизится до 745 миллиметров ртутного столба.

Утренние температуры в районе нуля градусов могут создать условия для гололедицы на отдельных участках дорог, особенно на мостах и в тенистых местах. Водителям рекомендуется проявлять осторожность в первой половине дня.

В ночь на среду, 25 марта, ожидаются небольшие заморозки.