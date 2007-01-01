Обнинск
-3...-2 °С
Прислать новость
Свернуть
В Калужской области ожидается солнечная погода
Новость дня Погода

В Калужской области ожидается солнечная погода

Дмитрий Ивьев
24.03, 05:50
0 388
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Во вторник, 24 марта, сохранится солнечная и сухая погода. Осадков не прогнозируется.

Утром температура будет около нулевой отметки, днём воздух прогреется до плюс 10 градусов. Ветер южный, слабый — порывы не превысят 2 метров в секунду. Атмосферное давление понизится до 745 миллиметров ртутного столба.

Утренние температуры в районе нуля градусов могут создать условия для гололедицы на отдельных участках дорог, особенно на мостах и в тенистых местах. Водителям рекомендуется проявлять осторожность в первой половине дня.

В ночь на среду, 25 марта, ожидаются небольшие заморозки.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
2 оценили
0%
0%
100%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjZDWlVWblQ2ekxFbnQwQkIwL3QyeEE9PSIsInZhbHVlIjoiVUxkTzUxcHA5WGsyUzZwem1kVnBrT2Z4UG1RbDRWM1JGVVR4cm1JejNuUTRiMzJpMXJJYU5wRVc2NmJmWUEwaHUzNnJEQmQwc09oTEhVYzZXQW82dU5WZUJUUzFwQis5L2pDc0ZCSGIzYkg0bFgreHBsZm5VWkJISThXb2VYQmsxVENoU1doMC9qWmxOS3g0K1BiNmp0TXQ0SmJnOWJ0dEJEb2hubGJRZ2VGMk1XdTZMbFlrc0FpWWN4WDZUamQ2YmNDRzJUSXNsVVBYTzhJbU1VTC96WE9xd1BZMEVxTmdndTR0Z0FqRW9QNy9sZ1NaT2ZBeDhQdWpRVFJXSnpTd0licHJoMXlsOStiR0NRUnVaU2oyYUVEYWxmVTNLVUZXamZPQzJBczVYRVU4WmpCRm5ZQmFBRUF2Tm1LeFBJN3Q1eWpWK0NvVkptUzkxdXF4MzYwajViZXpSY3gvdDFQMG5JT2lQZUxZYmtNY3UxeUJVTGlUNnNZMmFQNTUyQlRCRU8yQmRoOXk4UDFNYkpZSnFOUHNTWVRmM3hVSXMxVnlQNHVtbDJWYWJXcmd2VVQ3eHJvbExKZzYxTVl1WTZIayIsIm1hYyI6IjY0ZmJjN2JmYzk0YWY1Zjk5MmJiNWFiMTYzNGNjYzQ0NGNiMTBhMzA1YTdlNDMzN2IyMDM5ZDdlMzgyYTBiNjAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkRUaDIxSjJCV0ZuRmFIaS90bTVBVXc9PSIsInZhbHVlIjoiQTcwVkpaZEMrejd5amZPZjYrVnd5aktsand5Zyt6THlHVlg3ek52RDY5cmFRTSt1MTdNdDBPU3BzRWYrNXMvajRGSXRqNVpUb0IyZncvanRYUXArOEFyUVJrK1lyV0g5V1Q2c3I4M21ibS85SjFkdjZ3engzYnhIVHNFU1lzQUN1a2ZWY1pXaDlzNmhVcThhNjZLczZZNStnb0dpaUZjVDZST0U0TVpPdzlzamVCMXBnL295ZGJUd3ZKWEMwQXhZRGNSaG81Vmhjd1ZsNStLUWdJaytXR0RIaHJYa0d5YTllbU50bG1LaHlVWHpGY0l6QUVUT2gxT2ZncUJ1ckp0dytFUzJMN2F3RUVUSU9XZC9UeDErNDg0eTRMV1l5clRkdm5JdGpLc0tKYjV0bGcrWnZhcTNzVzFCTXRJRlo1QXY1cEcyZVZhaWdZaFBiN0JCc3pVMWEyME5XMUtrdlo2akg3QTZ6Vjhac3Yrd0hmVVFWVUlZc3dFbVZmc1preGZEQkt3UURGczJnMHlQUFRiM25oZlhWN2V3OW9Vem5yVzlZeFdjYUZSWnJPanV0ZERGQlB3Tm50QXJDcXlGOUkwUUdSeDdZMmcvdzlQcnh0SFVRcGZNWUJlOHdsRTJTT3d1eWpyL2U3bXBvc0ZEQUhiREc2WFdlUUlIb0JXbDA4UWxLcWI3aERWVHZZQ2U4NGhGeGhLbENEODJUVzZNUjhYUzlUUGp1TWk0OUZnQlNEeFNzdG13MCtSSTFMMW1MdmpWVjh5eGZCMHVQZWMxS01XVEhTdUZNYWl5WElaYXAwVXo0ZmRnNDB4U2ludDVmWTRIazBYSWxMdCt4MEczS05oYSIsIm1hYyI6IjExNDZjYWM3MGRlNTNmM2ZhYTU3NjMyOWZkYzk0OTA3NTNjNDhiZmRmYjQ1ZTY1MDEyNmRkZDFiOTM0Yzc5M2EiLCJ0YWciOiIifQ==
18+