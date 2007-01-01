В Калужской области ожидается солнечная погода

В воскресенье, 22 марта, в Калужской области будет солнечно и без осадков.

Утром температура составит около нуля, днём воздух прогреется до плюс 8 градусов. Ветер юго-западный, слабый — порывы не превысят 1 метра в секунду. Атмосферное давление стабильно высокое — 752 миллиметра ртутного столба.

Из-за утренних температур в районе 0 градусов на отдельных участках дорог, особенно в тенистых местах и на мостах, возможна гололедица. Водителям рекомендуется соблюдать осторожность в утренние часы.

Синоптики предупреждают: в ночь на понедельник, 23 марта, ожидаются заморозки — температура может опуститься до минус 3 градусов.