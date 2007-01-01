Калугу ждут теплые выходные

В субботу, 21 марта, в Калужской области будет солнечно и без осадков. Утром температура составит около плюс 1 градуса, днём воздух прогреется до плюс 7 градусов. Ветер северный, слабый — порывы не превысят 2 метров в секунду.

Атмосферное давление повысится до 751 миллиметра ртутного столба.

При этом синоптики предупреждают: в ночь на воскресенье возможны небольшие заморозки — температура может опуститься до минус 2-5 градусов.