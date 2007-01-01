В Калуге температура воздуха превышает норму на 4,5 градуса

Такие данные зафиксированы с начала марта, сообщила в пятницу метеоролог Татьяна Инкина.

- Погода значительно опережает климатический календарь, - пояснила она. - За две декады средняя температура воздуха в Калуге превышает норму почти на 4,5 градуса. Март скупится на атмосферные осадки. Пока их выпало всего четверть от месячной нормы.

Высота снежного покрова сейчас составляет 19 сантиметров, но он ежедневно уменьшается на 2-3 сантиметра. В апреле снег растает вовсе.

- В выходные инициативу в атмосфере перехватит скандинавский антициклон, - отметила Инкина. - Он подарит нам солнечные и по-апрельски теплые деньки с температурой +9…+12.