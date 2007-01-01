В Калужской области прогнозируют солнечную погоду

В пятницу, 20 марта, в Калужской области сохранится солнечная и спокойная погода. Осадков не прогнозируется.

Утром температура опустится до плюс 1 градуса, к полудню воздух прогреется до плюс 8 градусов. Ветер сменит направление на южное, слабый — порывы не превысят 2 метров в секунду.

Атмосферное давление понизится до 744 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.

Синоптики отмечают, что погода соответствует сезонным нормам.