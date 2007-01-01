Калужское управление МЧС дает неутешительные прогнозы по половодью

В среду, 18 марта на пресс-конференции в ведомстве сообщили, что при наихудшем сценарии, вода на ряде территорий может подняться более чем на 10 метров

По данным Калужского центра по гидрометеорологии, в сравнении с обычной нормой, в Калужской области за зиму накопилось в среднем 183% так называемого запаса воды в виде еще не растаявшего снега.

Критический подъем воды прогнозируется на Протве и Жиздре. Также неблагоприятный показатель зафиксирован на Угре – он подходит к критическому. На Оке обстановка спокойнее.

Первый удар придется на малые реки, которые примут береговой сток и будут питать им основные водоемы. На основных же реках спасатели ждут, как минимум, выхода воды на пойму.

Начало подъема воды, по мнению специалистов, придется на конец марта. Пик половодья ожидается в первой декаде апреля, а спадет вода только к майским праздникам.