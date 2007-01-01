Обнинск
+8...+9 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Погода Калужское управление МЧС дает неутешительные прогнозы по половодью
Новость дня Погода

Калужское управление МЧС дает неутешительные прогнозы по половодью

В среду, 18 марта на пресс-конференции в ведомстве сообщили, что при наихудшем сценарии, вода на ряде территорий может подняться более чем на 10 метров
Михаил Тырин
18.03, 12:38
0 506
Фото автора
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

По данным Калужского центра по гидрометеорологии, в сравнении с обычной нормой, в Калужской области за зиму накопилось в среднем 183% так называемого запаса воды в виде еще не растаявшего снега.

Критический подъем воды прогнозируется на Протве и Жиздре. Также неблагоприятный показатель зафиксирован на Угре – он подходит к критическому. На Оке обстановка спокойнее.   

Первый удар придется на малые реки, которые примут береговой сток и будут питать им основные водоемы. На основных же реках спасатели ждут, как минимум, выхода воды на пойму.

Начало подъема воды, по мнению специалистов, придется на конец марта. Пик половодья ожидается в первой декаде апреля, а спадет вода только к майским праздникам.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
погода половодье
Лента настроения
6 оценили
17%
33%
0%
17%
33%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Imw0Mm9IcnZOZXQ3ZVJ4NXVPOEt5eXc9PSIsInZhbHVlIjoiQmNPakg2ZFRscFdQT2ZtRGE5RXp6WmtKdVV0ZWpDTUcxWUhDK0R1NzdNbGZxcjdoVThBbjJ2VEszclUxTEhHYjluWUxzMHFsRHIyalhidXFmVzE4QUxialB1b2pNRXlNY0hVRXB5OG4zQ24xMFl4VXUyTE81Q1VWK05JTFptd3VJb25xaWZMaUxoM1VpcFhCcnpuQ2lmWThpOUE1VWY1WCtrdldKRTVJZ2cyS3VWVmRyYU1pcEVKcGxEQy9DOGs1dUZGd1lZWGZOeEFvSURQeERnaVFWYUUwcGRibVpGYTBvYTM5YlExOGVxNEVVMHFNMG1XZUtmQWRFOUgwaklUOHdyNVVlOXluVUR5ZU45V1JTa2ZSTmpNdDlhdXB3T2FBVm4rMGkyRXE3TGsxRWt3UmtzY3QwQUJrem80eGdxcE1YM3BqeFFtaWMyenl6UHJTWEhFTzM5MGZnZXNjZitiR0VHZWVDRUh4SEN0MzRncTlVVTVncHkxOGt3QnpiTUtOYU9XbU4xRnViOHEvNUpZQ01RUE5PNWFOdGY3VFdZclhvMlIyYjF0SjlYSFJzNm50Z0gwSGJkWmxlay9XSVBnRCIsIm1hYyI6IjkxYzlmZmIzZTEyMGM1ZDVmNWJiMWJiNDk5ODc2MjhjOTlkZWQ2YTNlODJkMGFkOWViNGVlOWNkNTBkODVlOGUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlNCb1JvWUZXaFEraS90eElZc0RSdnc9PSIsInZhbHVlIjoiNVpRSEpZRWVNeVlnU1MyRkZ3czAyQ1IyVXJlS2c3OEtRMlo0cGhUWUp4SHJBN1VscFd3YUErcDBwZUlydG8veEpLOG9UMlNZSktIYVJuTURPYmhvMUhwKzV3cmZ2M2czZlg4YkJjQUMxeFM1a29qSmhqaTJvcWVteWxYeElzOUJQT3pVSUpSaDA2Q3BLQkYvMnpTMFF4cFhZU290Z2phc1lBMGJBVklhNjNGOVNFYXRlajc0cHBvcFZiNVhvZFBOUXRsWmJ5dnhJQjl4c0JVWjVYYWRDVjFseFBSVGk0N1JqbTkyUXFXTVVtczhoK2d4UlZXbVJLT044L3pubStYQ1lscGdBdEMwL3JaYTVUOXlZdVJhUnMyQ2xMV2RBbmJuSWJqOGdNOXBvRVI5TU5HOElXRWt5TXFtbW5qem5RRjZZOEJCend6cGNlY2dDSGVSNVhhSFp6aVlORnZ3MTRUeThyb1htYjkvOW4wK2l4dG4yVjFTSURINFFGNDFETE1LMFdqMExzZnNCNFIzZXdBN25ONTlQR29zNHptZXd3UmltdDk0VHBHQW1GUGl1OXpsQTh2Y1dmOTZ0d1pDZTc2UktDUEtCNWpkNEpKdGR3VzBMaVN1a252c0tvOW9XMHRFK0JXU1ZQclNjSFA5THVlY3RscTVOMGdWcU92eWVWOEFGc016TU1OUW52dEpTeTVmUytDaGNrbWdPQldQVzc3eGNYM2pEL0NqSVViUHJDcGVMMzdJK2EyUnZWWHRtdEdvZmNlOVdJWEhNWHBtd2lqcmprcmpEZjJENTFCdnRHQnNZeGFydDkvdUQyZVpEWXoxb1pKdmg2WkUzQ29uN1U0RSIsIm1hYyI6IjYwMmI0ZmY5ZGI1MDA1NWM0ZjU4YmJiNTdmNDQzNTk5NTAyOTgzNDY0ZjFiNjgwZmI0MWE4MDU5OTExZjg3OTQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+