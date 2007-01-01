В Калужской области ожидается переменная облачность

Дмитрий Ивьев
19.03, 05:50
В четверг, 19 марта, в Калужской области будет облачно с прояснениями, осадков не прогнозируется.

Утром температура составит около плюс 2 градусов, днём воздух прогреется до плюс 8 градусов. Ветер северо-восточный, слабый — порывы не превысят 2 метров в секунду.

Атмосферное давление немного понизится до 749 миллиметров ртутного столба.

Синоптики отмечают, что погода соответствует сезонной норме для середины марта.

