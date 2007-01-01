В Калужской области прогнозируют облачную погоду
Во вторник, 17 марта, погода изменится: после нескольких солнечных дней небо затянет облаками, местами пройдёт небольшой дождь.
Утром температура составит около плюс 1 градуса, днём воздух прогреется до плюс 7 градусов. Ветер сменит направление на северо-восточное, слабый — порывы не превысят 3 метров в секунду. Атмосферное давление останется стабильным — 752 миллиметра ртутного столба.
Несмотря на облачность и осадки, морозы пока не вернутся — температура сохранится в положительной зоне.
