В Калуге 15 марта ожидается до +8°С и малооблачная погода

В воскресенье, 15 марта, жителей Калуги ждет по-настоящему весенний день.

По прогнозам синоптиков, осадков не предвидится — будет малооблачно и сухо.

Температура воздуха в течение дня будет неравномерной. Ночью столбики термометров опустятся до -2°С. Утром воздух прогреется до 0°С, а днем ожидается до +8°С. Вечером температура вернется к отметке +1°С.

Ветер южный, 2-3 метра в секунду. Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба, влажность воздуха — от 49% днем до 82% ночью.

Геомагнитная обстановка ожидается спокойной, что особенно порадует метеозависимых людей.