Калугу ждёт солнечная пятница
13 марта в Калужской области сохранится ясная и тёплая погода. Небо будет преимущественно солнечным, осадков не прогнозируется.
Утром температура составит около плюс 3 градусов, днём воздух прогреется до плюс 10 градусов. Ветер южный, слабый — порывы не превысят 3 метров в секунду. Атмосферное давление немного повысится до 752 миллиметров ртутного столба.
Солнечная погода и устойчивые положительные температуры способствуют активному сходу снега.
