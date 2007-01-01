Обнинск
-4...-3 °С
Погода

Калугу ждёт солнечная пятница

Дмитрий Ивьев
13.03, 05:50
0 81
13 марта в Калужской области сохранится ясная и тёплая погода. Небо будет преимущественно солнечным, осадков не прогнозируется.

Утром температура составит около плюс 3 градусов, днём воздух прогреется до плюс 10 градусов. Ветер южный, слабый — порывы не превысят 3 метров в секунду. Атмосферное давление немного повысится до 752 миллиметров ртутного столба.

Солнечная погода и устойчивые положительные температуры способствуют активному сходу снега.

