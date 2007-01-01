Обнинск
0...+1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Погода В Калужской области 12 марта сохранится солнечная и тёплая погода
Новость дня Погода

В Калужской области 12 марта сохранится солнечная и тёплая погода

Дмитрий Ивьев
12.03, 05:50
0 250
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В четверг в Калужской области ожидается ясная и комфортная погода. Небо будет преимущественно солнечным, осадков не прогнозируется.

Утром температура поднимется до плюс 4 градусов, днём воздух прогреется до плюс 10 градусов. Ветер южный, слабый — порывы не превысят 3 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
погода
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImttYkx2N3hsTDk0T3F1Qm9VeFQ5aVE9PSIsInZhbHVlIjoieEtQUlN2MnJTbXRpeVFwbXk4YXozUUVOU2hRaC8vVlVKQ3JjZGM3QzJSYm8rWHp2MC91ekNNSkxNYy8xU0twYlJSOGphRi9RWWh6Z0ZlcFhUckhFQ0NWZ2RGQXVSYnNEY3d0NVpQNkY0U2FYemZ4YUZKc0FVc09QTGV5V1lESGszNDJUZDZrK3ZOb3ZPSjFxWmxhWEFBdlBQbS9TbG9mL2lsRUZmKy9PUmh6NUtDdWI3OVE4dXFrTTVOc1ZVM2FVYVdZa1lLM2l3Tlo2UVE1L0VXVmxyN3BVeS9lVVB6L0hVNG9BSDNEcjdDdC9QZ2RuL0xKeHprUm0yN3czN2RmcEhUcVFsNnJiVklVTTR0RDhidER0eGFWNVZFV0s3aDUvRnYwL2t5cE1OZ2QvRE5RWmRBbW0zNGcvbGduOU4wbXhSU3lwd0JCQkxTR3gweDcrWE9lNkk2bHcycHY2TGNqM2VPM0JVbTgxa1VpMFgxWVZBSWI4d2Zkc1U3d2lGZGNwdlI3azlNR20yMncxbmRYc2h6dFRvNzI4YlhkVGFxdXNQb1NSa084djRRNjc3b1dZcWE5MEs3Z1oyTUVZVi9SdiIsIm1hYyI6IjlkYWZmYjA1ZmRjMDU0YWUzYzM1MDVmMDllMWFjMmQ0OGY4OTdjMjY0MWE3MjJmOTUwMTczMTcxYjNiM2MzNjQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkJhV0I0SGhjaEIyeXZSb1RRcDN1L1E9PSIsInZhbHVlIjoicTJyKytuM3p2U05EMHNhaENIaUREZFFya3Fpa2Z0MzJqbDUxTFpjeHN3SHNDWERaRHA0bFIxUzk4RWVvWWJCUFpsQkNIdmJnUEhkY3lFck8yWHlTeGl5VDd0TzlPTkFONk9YSVVLcTIvSm1iRExiKzNmdmo2MVZ2ekZBeDcwSXlsTzA4a2JqV1RZTVNVRy9ERVBkQzBjNk9yMTZMZ21DSVhzZENOOEtiS1BPMU9BbmNnUTFuUFk4OVBaSDhYMFJTTzNTUEpVdDJQUXpuNS91emkrTEc1SHFWeGZtMExOdXpEWmY5ZlM1L3ZrS1l3dWtITnRnM1ZlL1Z2Vm1OVlpsYW1uS2hyanpzUmpwQS91d2lMY0tjZVlCTldFbVBGYXdYN2h5ZEdrK0NHSjFxTWpLT2l3Umw5NS9URXUvQlRSK2VzS1BpMGJWc1E2VTNWbWNYZGRlM0tPTXpFUE1pYmpKS25KQzBPVUx3TGlFdmZDTXdHbzVEOUVReVdwU1dMbzRqUVZ2YTIvT0lFSlZNNGdWYlE1N2lCY0wvWFdxWlFpNEFTaUd2ZkwzbFkxYStGMWZxSEQ0aVBoK2c3aWtUMjNYeTY1YWhtTW9XKytCY3c0bGkyN0VGOXZzODZGY1ZXbUZaVFNJWXhzQ201LzZLZFlUTGNtSUJTbHNON1BGSnlWR0xPUytnUkFFUUJYV1ExZXppcUs4Z2FFQVR4cXpSTFdjVEtFQzg5cXVZcHdmYkUxL3c4TmJVSm9VMVAycXBpUC9JSGpTTFlBMURQNVJXOStNM0Q3N3FocktsdEZvdWtMUk9JZU9IRnhyWnhFbEZBYi9hZk5yVWwxR0dtMS9xTHlESCIsIm1hYyI6IjIyNzhiOTVlMDY4MDRhZDU0YTU5NzQ1ZWU0OWM5NDE4NTVkMzJkN2NjMTNkYjk1ZDU4YzA1M2Q5NjRjMDZkODgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+