В Калужской области 12 марта сохранится солнечная и тёплая погода
В четверг в Калужской области ожидается ясная и комфортная погода. Небо будет преимущественно солнечным, осадков не прогнозируется.
Утром температура поднимется до плюс 4 градусов, днём воздух прогреется до плюс 10 градусов. Ветер южный, слабый — порывы не превысят 3 метров в секунду.
Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь