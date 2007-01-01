В Калуге зафиксирован самый теплый день марта

Во вторник, 10 марта термометры показали максимальную температуру + 11,4 градуса Цельсия.

По словам заслуженного метеоролога РФ Татьяны Инкиной, до исторического рекорда пока не дотянули.

- В прошлом 2025 году в Калуге в этот день было 14.4°, - рассказала Татьяна Инкина. - В красивую дату, 8 марта, почти на две недели раньше климатических сроков, в Калуге началась метеорологическая весна.

Температура воздуха перешла через ноль и по мнению метеоролога, к началу следующей недели высота снега уменьшится вдвое и составит около 20 см.

- Погода ближайших дней будет больше похожа на начало апреля, температура превысит норму на 5 - 6° и более, - добавила Татьяна Инкина.