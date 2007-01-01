Обнинск
-1...0 °С
Погода

В Калужской области ожидается солнечная погода

Дмитрий Ивьев
11.03, 05:50
0 454
В среду, 11 марта, в Калужской области сохранится солнечная и тёплая погода. Осадков не прогнозируется.

Утром температура составит около плюс 2 градусов, а днём воздух прогреется до плюс 10 градусов.

Ветер подует с юга, слабый — порывы не превысят 3 метров в секунду. Атмосферное давление останется стабильным — 749 миллиметров ртутного столба.

Из-за активного таяния снега на дорогах утром возможна гололедица.

