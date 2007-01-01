В Калужской области ожидается солнечная погода
В среду, 11 марта, в Калужской области сохранится солнечная и тёплая погода. Осадков не прогнозируется.
Утром температура составит около плюс 2 градусов, а днём воздух прогреется до плюс 10 градусов.
Ветер подует с юга, слабый — порывы не превысят 3 метров в секунду. Атмосферное давление останется стабильным — 749 миллиметров ртутного столба.
Из-за активного таяния снега на дорогах утром возможна гололедица.
