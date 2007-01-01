В Калугу пришла метеорологическая весна: вторник порадует теплом и солнцем
Синоптики обещают устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль в сторону плюсовых значений.
Если понедельник еще напоминал о зиме легким снежком и температурой около нуля, то вторник преподнесет калужанам настоящий подарок.
Днем воздух прогреется до +5…+8 градусов, осадков не ожидается, а солнце будет радовать горожан почти по-весеннему щедро.
Ветер сменит направление на западный и юго-западный, его скорость составит 3-5 метров в секунду. Давление будет держаться в пределах нормы — около 747-750 мм ртутного столба.
Сугробы начнут активно таять, и к 23 марта, по прогнозам специалистов, останется всего 18 сантиметров снежного покрова.
Самое время доставать легкие куртки и планировать долгие прогулки — вся неделя обещает быть теплой и сухой
