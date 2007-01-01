Обнинск
-3...-2 °С
Новость дня Погода

В Калуге потеплеет 8 марта

Дмитрий Ивьев
08.03, 05:50
0 205
В праздничное воскресенье температура воздуха в городе повысится до +5 градусов.

Будет облачно с прояснениями.

При этом порывы северо-западного ветра могут достигать 5 м/с.

Атмосферное давление составит 752 мм рт.ст.

По предварительным данным синоптиков, на следующей неделе днём воздух будет прогреваться до +6 градусов, а по ночам ожидается небольшой мороз.

погода
Новости компаний
