В Калуге потеплеет 8 марта
В праздничное воскресенье температура воздуха в городе повысится до +5 градусов.
Будет облачно с прояснениями.
При этом порывы северо-западного ветра могут достигать 5 м/с.
Атмосферное давление составит 752 мм рт.ст.
По предварительным данным синоптиков, на следующей неделе днём воздух будет прогреваться до +6 градусов, а по ночам ожидается небольшой мороз.
