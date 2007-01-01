В Калужской области начнётся небольшое потепление
В субботу, 7 марта, будет облачно с прояснениями, осадков не прогнозируется.
Утром температура составит около минус 2 градусов, днём воздух прогреется до плюс 2 градусов.
Ветер северо-западный усилится — порывы достигнут 6 метров в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.
Водителям и пешеходам рекомендуется учитывать порывистый ветер.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь