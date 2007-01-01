Обнинск
-3...-2 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Погода В Калужской области начнётся небольшое потепление
Новость дня Погода

В Калужской области начнётся небольшое потепление

Дмитрий Ивьев
07.03, 05:50
0 467
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В субботу, 7 марта, будет облачно с прояснениями, осадков не прогнозируется.

Утром температура составит около минус 2 градусов, днём воздух прогреется до плюс 2 градусов.

Ветер северо-западный усилится — порывы достигнут 6 метров в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.

Водителям и пешеходам рекомендуется учитывать порывистый ветер.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
погода
Лента настроения
3 оценили
0%
0%
33%
0%
67%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ii85c0JGNzROTmxtaTVEZTRDTlFYL2c9PSIsInZhbHVlIjoiMG1KWXJ3M0M0blJPdjBMbUc5UnV3dWQ3ZjkvcHFnVHRRYWFLRkZrM29QeCtCcE5nWlFmZjBzb2J6c2JYZE5zcDcxWC8xNTdGbGJjN1FrVTZ3WmphOSsvVndyekpaQW9NZEFDdFhLWGY0bWw2TXRhbDd2SzM0Nm9tbmRCY2V5N2poUm1UL2xpNG5FbnNYMjY5am5LcWM1VVU5dkd0RnU4aU9JUkRxQkx0ZkZQZlROOXJBT3IrcW8xMExHdlNhWXVnWk1Wc2tlT1VBTS9FdlJtdStpaHdFdVNSRmhhNEhyN3hnQzM4aDJ4R1JKQkxrdWlIVXdMR0U2WFVHdFFkOGdQU1oxTmZPeU9JVUpFbmZEUUFvaGZ3aFd6dTJ0UjdubGxNRVczZHlzd3Zzeng2U3NJc3poMUtZendRdTFvSmJ5YVIwQ3dUUjJpUWJkenVVVU9vaTZnZEJVSU5malpWbkVqK2prK2FtZjhyVjc2cUpsZC90M05TRkdWR0lmMFo4RmNKZzllSEwraUZCQkpzOW1sc0JiV21xb1pqK05PblorVndTOUgwdUphVG1MaUlZM0pMQjB4ZzFRNFNBU1lyVS9vZyIsIm1hYyI6IjI2OWVlNDAxMjU5ZmZjZjc4MDQxZWI1MTUyMjFmNzk2YTc4OGIzN2E4NTdkZjBmZDhmMTk2OTlkMTA5MDFmNzAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkRBWVlmazYzbUJWYW1JcFZQSzVhd0E9PSIsInZhbHVlIjoiZG1PaXY2REdSdWQ1ZXBGYjRUU1VBRFlwZXB3Si9ZcmJKZi93Vk5PQU5lcitRWjFoUk1TT2VKc3dNck1qMWlBcFdhT1J6d3hBQWFCaExWR3JCOVJUWmdiaVZvSUhOa25WZVFKM3VlTVdmVGlqdVdSUW0xMW16bzRwZm5HTHpjVmsxR0hFU09RYTI5ZFdXZVhpaXJMaDZLM2ZBTVFyY3BzV1BhVFk1VjV1WGZnckhhbTlRdmMrRHVuSXgwdFh5STFMWVlpKzI0RVJUR1VHM0NRRnZiNW9oTThVSkFaY3V1QlBVWG9WR1hjbHcyMGFQc3pXR0JlTVBVSXl6VDdaUVFwWldOTU1zNWs5ME9pWi9naXJqZDgxWkRiTllSdUg5ZzBmMkVBbXUwZTRXQnlsd09LUjZWWkFBOTJ6Nm9ON3VVQTF2MHkwdXBIamdrTlAvUjNWci9KSUN1eHhXbm5uL0tsemFkQVJVUFR4bGtmbVRWVVNGR3k1dWJCQ29pd2pBaEczbEU5Z3JpR2hGVGxyNERZVE1rNjNCdDFJUENJWmczZGlHZDZaY281V1NXemdlUmpNckZoRW5PUEhrdUR3ZEE0VFBKNzhyVnBzZzQyaDdMOGpKQ1gyR0Nia1hLY2gzV3JuNnpKRVFSaWl2algzSWxtYkxxUGh1ajNHT1ZUaXB1cGpXRzhYamxJdnBXb3puS2JJZU5vb0pYcUE2NkoxeTNFKzNTeFNiNGRBc0V2UXAzR2s0dW9rZGdHcGFiNlQyVU43NUdUUFZrZFFWbUlQcHV1dGlWSWRLUXd4QjJNZTNzTnNqTFkxSWs1T3NRL2FjZGNMN3RVUEF0d3ZqZWU5MEowNCIsIm1hYyI6IjBkZDQxMTA4Y2ZjMzBkMGRiNzIwZDIxNDMxZjFhYTQzODhiMGVjZjIyZWY5NmFlZGI5MmYzMTYxZTE2ZTljZjEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+