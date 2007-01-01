Калугу ждет пасмурная погода
В пятницу, 6 марта, в Калужской области будет облачно, но осадков не прогнозируется. Температура утром составит около минус 2 градусов, днём воздух прогреется до нулевой отметки.
Ветер северо-западный, умеренный — порывы достигнут 4 метров в секунду. Атмосферное давление повысится до 748 миллиметров ртутного столба.
Из-за влажного воздуха и нулевой температуры на некоторых участках дорог возможна гололедица.
