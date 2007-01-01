Обнинск
-2...-1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Погода Калугу ждет пасмурная погода
Новость дня Погода

Калугу ждет пасмурная погода

Дмитрий Ивьев
06.03, 05:50
0 145
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В пятницу, 6 марта, в Калужской области будет облачно, но осадков не прогнозируется. Температура утром составит около минус 2 градусов, днём воздух прогреется до нулевой отметки.

Ветер северо-западный, умеренный — порывы достигнут 4 метров в секунду. Атмосферное давление повысится до 748 миллиметров ртутного столба.

Из-за влажного воздуха и нулевой температуры на некоторых участках дорог возможна гололедица.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
погода
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ijh0NGRTUlIzbG1Ma09rSXl3bkhkb1E9PSIsInZhbHVlIjoiWG5uL3lOVXNVenBLalBaRVpaU1J4K2FRajdZUXJDNjA1cmJrRFdGZUM1aEJJZE0zdEIxMitrTU5sdTlkQnFBQnBiREsxMVkwVkF0L1dFY2E1MXp0UEt5REFHczlWaEI1aGNld3RNUXRsSGpmS3dUTXZUazY2RGxHRFh3Ti9Xd2s1WHN5Z0xjTExMOXgyTDltWVZCRWRIdERrWWcvN0srMVAxRTRHUDdIQjN0NTFpbjdrVWMzOW1yUTVzZnZTVVc2RjZmcUc2T1QrY1lNUCtIaGRJcFNFRXRMQmZFY2VrbU5HRTBxTGNOaXI0UGRMQzJPR2l6dS9LSTNZendxZXk4MGo4cHA4YUJOWnZsS0pzMCtuWGtJM2VTa3pvRzVRSTJ5VEwrVTh2SEJTaFU4c3NPY2xOOURwUk5pNGdWUXJhYVk0OVFqZnIrcHMvMlpRT0ZMK0tYT3M0TTRhalZVbzhhdnA5N0ZsV1dscGdFSWlHSjlub1pGRSt5ckZ3WW5wTWt6dEsyVTQ5K3U5V2t5OWZVNnpXMjl5UDVwQXhFYnFzTkVURXVkOE1zU1YzNGZIRkdGRXhHU01lRkpFTVBUMmdaeCIsIm1hYyI6ImFiMzcwYzUwMGRjYjZhOTlmYTJhMGE0NWIzYThiZjM2OWY5ZjRiMTNlZTM1MWZlYzExYjJiYmVhOGQ4OGIxNDEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkVXRTgzMHZlWkttbTdzZkF3a0dFR1E9PSIsInZhbHVlIjoibmNZak1yMWttSG1LMW1iSHI2L0RmeFk3Z3Z5dUNPTEc5eEtaMld3d0FHOHdaaWhRM3ZvbkFXRnduQU9sdHlDU2o5di9TM2JxclVwRWxMemZURW8wWC82cUZwK0RiT3l1TjI0NTlSQ1BXS0o2ZDMrd1d5VGxkS1dWR01ic1E5Zy9ZREorSHBGRmxWbi93L1dydElRczJFNnN6b0hnY2U5WEJHTzdCd3ZxMmRZUW40YS94UExIN3JRaHBOZm9SeTR0MVhBTnJ5OTNuQ29Id2pJWFhPT2tyaHpzN0p6a05SOFBFazBNMy9TN2ZqT0loUXdJWE1UMDdVUVBSKytDUTZ5a1hMZy9NbTc1SDFYWjF4ZERhcHVDamJTQkVXaDdCR1UwUTYrTFJDa2xPSlR1eFVuTmx3MWI1bU1GUkNWKzlpWGIzRHd6Wk92NnkyYjdEWENYaGtiT09kQzgrTVV0TWtvZHRBRitqeHl2WTZiU1YvTFQ2VjlYSnJvSkV4cW9kREluNGdZRlN6cktMakRIaXE4MXJ1dmJkc0FLWXFjenErNXpxTit2dndBVEtKWWhORURwZU93UXduaENzVWRpdlhsY0FjZmVPT2xiL1diTVBXcklISFdjV21xaHB2R0NjRHBDdzNhRCsxc29aVXZINmpGZUEwSG5YN2x4UFZ6RE9nTG9qVXFVQ3dtUlRBYmNCNWQxYWYyUEVMR09xMUx1cVYvYVF5QW9QVzRZZEdncXJabEw3dlJXYnJ6OGpRS2E1akd1Z1FZTWNuQW0xbitFTFl3cDJwUWNzbHF3Z0xrcWY3Mmx0SFRQc2k4dmM4dkw0NjAyckhjNFA1SHA1QXlrL2ZrRiIsIm1hYyI6IjhjYWNlMmFjM2Y0MzU3NWY0ODg0MmQ5ZTdlODQzMTY3YzhlOWJiN2VjZDYzYTY4ZWEyZWRmZjdjODA0NzJiMzIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+