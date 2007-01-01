В Калужской области ожидается неустойчивая погода
В четверг, 5 марта, в Калужской области ожидается пасмурная погода с небольшими снегом и дождём.
Температура утром составит около минус 1 градуса, днём воздух прогреется лишь до плюс 1 градуса.
Ветер северо-западный, слабый — порывы не превысят 3 метров в секунду. Атмосферное давление останется пониженным — 740 миллиметров ртутного столба.
Из-за колебаний температуры вокруг нулевой отметки и смешанных осадков на дорогах сохраняется риск гололедицы.
