В Калужской области ожидается неустойчивая погода

Дмитрий Ивьев
05.03, 05:50
В четверг, 5 марта, в Калужской области ожидается пасмурная погода с небольшими снегом и дождём.

Температура утром составит около минус 1 градуса, днём воздух прогреется лишь до плюс 1 градуса.

Ветер северо-западный, слабый — порывы не превысят 3 метров в секунду. Атмосферное давление останется пониженным — 740 миллиметров ртутного столба.

Из-за колебаний температуры вокруг нулевой отметки и смешанных осадков на дорогах сохраняется риск гололедицы.

