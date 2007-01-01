Дождь прогнозируют в Калужской области

В среду, 4 марта, в Калужской области будет пасмурно с осадками разной интенсивности. Утром местами пройдёт небольшой снег с дождём, а к вечеру осадки перейдут в дождь.

Температура утром составит около минус 1 градуса, днём воздух прогреется до плюс 2 градусов. Ветер западный, умеренный — порывы достигнут 4 метров в секунду.

Атмосферное давление понизится до 740 миллиметров ртутного столба.

Из-за перехода температуры через ноль и смешанных осадков на дорогах возможна гололедица.