Обнинск
-2...-1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Погода Дождь прогнозируют в Калужской области
Новость дня Погода

Дождь прогнозируют в Калужской области

Дмитрий Ивьев
04.03, 05:50
0 340
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В среду, 4 марта, в Калужской области будет пасмурно с осадками разной интенсивности. Утром местами пройдёт небольшой снег с дождём, а к вечеру осадки перейдут в дождь.

Температура утром составит около минус 1 градуса, днём воздух прогреется до плюс 2 градусов. Ветер западный, умеренный — порывы достигнут 4 метров в секунду.

Атмосферное давление понизится до 740 миллиметров ртутного столба.

Из-за перехода температуры через ноль и смешанных осадков на дорогах возможна гололедица.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
погода
Лента настроения
2 оценили
50%
0%
0%
50%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkFNQlRNd2w5VmRzWnI5cS95ZmhDRkE9PSIsInZhbHVlIjoiVnVNZlhCVCs5TU5mdzNET1hQeFNGMHV6SFRNbnk0VmFyWk1LM2lIQVkxWks3anRnaGFVc0J2K1QyME5helVnYlY4QjlhZ09nYWh3SXFTS0RFTld4TDJFZlNmaVRwVkFaWkx5Z1JtQU9vVUovVjhjSXhycXAvNjhMRlg5dzF3VzFlWW9jWTdmZlhhTklIN1p2UGVuN3V0cDBTMUE4N0RuSUZlOS9WTzdGNnp4eDR4bGwyMjVMaTBSV2ZLaVRWaXJvWVR3dnM5UkMyVXFVVllQZjBIb0dNcUh6TXJvQkVObFI2bEU1ZytKUkFMY05XdFUxVllKNGp6VzlNRVN5bEVxdlFETFB5QXNDVnhKTTM4UGNiTUl4ODRTRkZUWmR2VkFPaTVpc2lQWXpUT3FKQUVnRWNiZStET2k2TythTzFWVVhNVWw0S0tkUHVmYUhiZzllSkFRVzQxdHIxTm9UM3lZOGdndkVmaFFtdXJCY255U3VGR1g3ekkzTytZRHhBNnppNGZvbEhUa1FWbVU5SjVyVjRsN3FuTHZQdjdRUFpwamtiSVdHNkxueTU4akcwSVFVTksyZEZWRW1YWkNWWlVIQiIsIm1hYyI6IjMzYmUyMWU1NTUyODM1NmJjZGVmMGEzNTE2YjUwMTM1NThjMGRkZmYwM2NlMjc0NWNkODU3MjBhMTdlNDMxMzciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlJxY0hXekQ2QXhLdHhFdGlCRG5jTnc9PSIsInZhbHVlIjoiWkwzT2I1Y2VCWDVEbi8yd3NUVEgxT3c4ZXRsV0JmTnhBcThyRDN5Ukh0ZXIrcmp5b1JrdWxuelhLcEpCYUpMMDBxMnpobi9rUEtaOFFTVUFTdi9ZRHNxMUhJQWhmMWt0enhRaUltZFpaeGhkK3NtdFp3T0ltdkxaV2ovSEZJNFBmeHlzSnRTa1VVckZ1NncxMnFBeFFkTzltTkVtUUhpRmhMWmd1YmgyN1pYT25RSjl2MDhkdTEraE4vbUhLSzRLOHlKNlg5Ui9HUS9nK2ZNc0gvWEZBbGhuUVNISzlKaUUvWjBoMkNGUDNTcnRBQnNjY2xsWjZhVGZ3ZW8rTXArbkx0K3RDSkcvOWwxa0VQUlEvOGZpaklLNHhZRzFlYjM3VmNMTFF5SThUM3RXclJTNTV0dkdqd29ldVc1bGp6bkR2YkxLZEJYTHJ2VnlxaDhtSlh0bXRWS0R3a2NOUlUzUnpyRXdYUXpZM3NaR0lCL1pYMTMxWGJZcEVvRmVoa2pMaWZaRWlLMFBBMkRGYzNsTnQxRk9YMXVGREJRRGh5c3BHekZWajQ3dFNZS1FOSTZLVVpCcGZyVzFQTFVlMXZFdzVDMS9CSGVKM0FpWnJhR3NPQ2NKcW1IaWY4bndhcU51RGVDcEx4VTB2VkY5Q0JpVGs1R1F5TEJ3MGxEREpOa3dnY1pGa0xJdHZvaTlYQlI2SnFMallDc2pWVEhkZzJ6YXhNRlBpN09GMDd1UnBvbHBQRGsvOXYzTHNLQWxpYmdsM3YrbDU1QzJXbzROYkt4SUxhcnlIdmRxVm1pRFJyMGlvMU5jWXdobnZTOUsvYVBhK0U2ODZlYjZDcHBoQjg4VSIsIm1hYyI6IjVlMWM2MjEyMmVmYThmYTEwOTM0NTEzOTMxYjdkYmYxMmRkNjE0OGFiZTNjOGUxYzliMDY3YTZhNTI5Y2U2YzciLCJ0YWciOiIifQ==
18+