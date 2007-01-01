Обнинск
-1...0 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Погода В Калужской области прогнозируют снег с дождем
Новость дня Погода

В Калужской области прогнозируют снег с дождем

Дмитрий Ивьев
03.03, 05:50
0 537
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Во вторник, 3 марта, в Калужской области будет пасмурно, местами пройдёт небольшой снег с дождём. Температура воздуха составит около плюс 1 градуса.

Ветер сменит направление на северный, его порывы достигнут 4 метров в секунду. Атмосферное давление немного понизится до 745 миллиметров ртутного столба.

Такая погода характерна для начала марта: на стыке зимы и весны возможны переходы через ноль и осадки в смешанной форме. Из-за мокрого снега и талой воды на дорогах может образоваться гололедица. Водителям рекомендуется соблюдать осторожность.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
погода
Лента настроения
3 оценили
0%
0%
0%
33%
67%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlduODlsVEQ5TVdyd0tBdGtQeVpCTFE9PSIsInZhbHVlIjoiU25UV1BaS1ZaRDhOdEZENlRZOTBjSFNJUVZtT2hsUUpvSVg1NDg5RHZHaVpvSlJIWTFDekFnMWxLMzhyTEVtQURkQkpkM3JjT3dWUXRqaU9wK0N2WnZEU3oyWXRsaERzWGM5Rjk4b1htM25WeG1YTFBXbHF0ejVqcDUvbFZ1cFAzTDFiQWVDWlNkT0pQclN3czZ1R2lPTzVyTjlTTEowV1E4RzIwM3pWeklnT1ZmTlZQTWhhMThLd0lNWDJjWFNOS2RlOWxndnF6V3BaakFOY0E3QWlZemVMQWMrQnFqRUlPYWdueE5TZkJTQW9NLzIxMEg0ZUdHc2krWm5jNkp1Q2tQTncwc1FMc09icHhTSzVQcWgrdTlpZCtYRC9FRXVmNEJhOG5LUVlKb3ErNnY5QXVaanoyeGFzQU9LL3RvL1ZPbGFSYlNPUGVvOG9pVkRGcVlWQVBBd2h4aE41cU1VRkVnejNXckJ3WFgreXovckNlNTN0d1RyNTVGQ1NmbFdFT1N1czVadS8wWXMrSUZWWFJRemxzajVBTXc2MmNWVmRwZGU4MkltOVpYd2g1TklSbVJsbG1idlQ3TzhzdlpwVSIsIm1hYyI6Ijg2YzY0YWExYjQxOTFkNDE2NmQxMGFiNGVjZjFiMmJiY2I5ZGRhMGIwNzI0MzM1MjM0MzRiNWY0Y2JjN2VmZWQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ikw5ZGZXYy9lWFppK0dEWWQ5aFNLZlE9PSIsInZhbHVlIjoiczNGWnlQYjFnYVF1cy8wOG1NY3R0b0FQU25nL29hQll2aXdlNHpSZzhZTUFKUlFPcEhpanZOMDU1MHprczFlSmlDWDlLM2xLcjhTaW42VEJCcHpGSGJPUjN2MHF0b1JzOEx2dVlvNlJyS3B2ZWt4bXFQdzY0L2thQmtzdjF1bWpoVy9INU55c1J4MUtYNWZRWnlBVklNN1M4dC9DRWZIRWtVUUc4S3VkOFpXN1dCQUFNUFlqMG5TTURMZ3AwRFVkK3BxS29oR3NzaEZBYzkrbGxrK1VxSTdiMHZNVnhBSVZvNnBXR25JUmg5d1FhczNnVXJESTl4UTRacWZPakZKZVluMVkrUGJIb0ZzRVlOeXRKMGpTcVlnRThUWm9wQ3g1TGE2QUZsSE15TldoZDQ3Y0JZcXZ0ODhkdFYzdzBoMzJ2UEdEaDQ3VWVLcmhnYXE0eXR4OURpT3k3aDJ3WDNyWWRUbjIzT1gvdkt2YytiU1JiVUVRa1NMVXJJdXkxMDZ2dDRPbXU4YUpUUnB6aUNZTVdENnU3MWV5TjY5STRSejFUNmFpc3lTREVnOVUydEJuWUdCdm9BalNSSkkwMW93TTE5ZHlQWnVWL0dXSThuRHc1bTV1RGZaNU9VZjRWMVBxYllRNDNnbXhsaVEzR2p6NnZpT0paY25ZRGlyS1UrTHk1MjZrT1VTVjhvY1NxS3psNGNDcTc2anFrbEY2Mll3cjR2djlYSkhub3pGQUJRTWZsdDdOM3R4ZW1RZVlPTldsZ1VBNHBpZ0xYSnppdWpVWDVNVEFlMEE1ODJtWHUvYUNoUjFwZnlmOEZxVk5ZQ251alhWVHJVWm9iMTdYb2FtWiIsIm1hYyI6IjhiZGNkN2FhMjM2NTJkM2UzNjg5NjM5ODU1MmQ2ZDdhNTI5MzYwNWM4NDFkYTkwNjE4NDI1ZjllNDc4ODAyNWIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+