В Калужской области прогнозируют снег с дождем
Во вторник, 3 марта, в Калужской области будет пасмурно, местами пройдёт небольшой снег с дождём. Температура воздуха составит около плюс 1 градуса.
Ветер сменит направление на северный, его порывы достигнут 4 метров в секунду. Атмосферное давление немного понизится до 745 миллиметров ртутного столба.
Такая погода характерна для начала марта: на стыке зимы и весны возможны переходы через ноль и осадки в смешанной форме. Из-за мокрого снега и талой воды на дорогах может образоваться гололедица. Водителям рекомендуется соблюдать осторожность.
