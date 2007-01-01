Обнинск
В Калужской области в понедельник сохранится плюсовая температура

В понедельник, 2 марта, в Калужской области сохранится теплая, но пасмурная погода.
Ольга Володина
02.03, 06:00
0 958
Синоптики прогнозируют смешанные осадки — дождь будет перемежаться со снегом.

Температура воздуха утром составит +1 градус, днем столбики термометров покажут +2. Ветер в течение дня сменит направление с юго-западного на западный, его скорость составит 4-8 метров в секунду. Высокая влажность — 84-88 процентов — сделает погоду особенно промозглой.

Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба. УФ-индекс останется низким — всего 1 балл, геомагнитная обстановка ожидается спокойная, 3 балла.

Из-за плюсовых температур на дорогах возможны сложности, водителей и пешеходов просят быть внимательными.

