Первый день весны в Калуге будет пасмурным, но тёплым
В воскресенье, 1 марта, в Калужской области наступит первый день календарной весны. По прогнозам синоптиков, погода будет пасмурной, но без осадков.
Температура воздуха утром и вечером составит около плюс 2 градусов, днём потеплеет до плюс 4 градусов. Ветер подует с юга, слабый - порывы не превысят 3 метров в секунду.
Атмосферное давление немного понизится до 748 миллиметров ртутного столба.
На дорогах и тротуарах возможны локальные потопы из-за таяния снега.
