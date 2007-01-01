Первый день весны в Калуге будет пасмурным, но тёплым

В воскресенье, 1 марта, в Калужской области наступит первый день календарной весны. По прогнозам синоптиков, погода будет пасмурной, но без осадков.

Температура воздуха утром и вечером составит около плюс 2 градусов, днём потеплеет до плюс 4 градусов. Ветер подует с юга, слабый - порывы не превысят 3 метров в секунду.

Атмосферное давление немного понизится до 748 миллиметров ртутного столба.

На дорогах и тротуарах возможны локальные потопы из-за таяния снега.