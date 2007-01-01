Обнинск
-1...0 °С
Новость дня Погода

В Калужской области потеплеет на выходных

Дмитрий Ивьев
28.02, 05:50
0 564
В субботу, 28 февраля, в Калужской области сохранится пасмурная погода без осадков.

Синоптики прогнозируют постепенное потепление: утром температура будет около минус 1 градуса, а днём и вечером воздух прогреется до плюс 2 градусов.

Ветер будет дуть с юга, порывы достигнут 4 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.

На дорогах возможна гололедица из-за таяния снега.

