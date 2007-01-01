В Калужской области потеплеет на выходных
В субботу, 28 февраля, в Калужской области сохранится пасмурная погода без осадков.
Синоптики прогнозируют постепенное потепление: утром температура будет около минус 1 градуса, а днём и вечером воздух прогреется до плюс 2 градусов.
Ветер будет дуть с юга, порывы достигнут 4 метров в секунду.
Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.
На дорогах возможна гололедица из-за таяния снега.
