В Калужской области ожидается пасмурная погода

В пятницу, 27 февраля, в Калужской области будет пасмурно, но без осадков. Синоптики прогнозируют постепенное потепление в течение дня.

Утром температура составит около минус 5 градусов, а к полудню и вечеру воздух прогреется до минус 1 градуса. Ветер подует с юга, умеренный - порывы достигнут 4 метров в секунду.

Атмосферное давление немного снизится до 754 миллиметров ртутного столба.

Погода будет относительно мягкой для конца февраля.