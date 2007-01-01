Морозную погоду прогнозируют в Калужской области
В четверг, 26 февраля, будет облачно, осадков не прогнозируется. Температура воздуха составит около минус 5 градусов.
Ветер подует с северо-востока, слабый — его порывы не превысят 3 метров в секунду.
Атмосферное давление поднимется до 756 миллиметров ртутного столба, что выше нормы для региона.
Погода будет относительно мягкой для конца февраля. А к выходным должно потеплеть до +3.
