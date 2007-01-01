Пасмурную погоду прогнозируют в Калужской области

В среду, 25 февраля, в Калужской области ожидается пасмурная погода. По данным синоптиков, местами пройдёт небольшой снег.

Температура воздуха в течение дня составит около -2 градусов. Это близко к климатической норме для конца февраля: зима пока не спешит уступать место весне.

Северный ветер будет дуть с порывами до 4 м/с. Из-за влажности и облачности на улице может казаться чуть прохладнее, чем показывает термометр.

Атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба — это в пределах нормы.

К ночи температура опустится до -4 градусов, облачность сохранится.