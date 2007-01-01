Пасмурную погоду прогнозируют в Калужской области
В среду, 25 февраля, в Калужской области ожидается пасмурная погода. По данным синоптиков, местами пройдёт небольшой снег.
Температура воздуха в течение дня составит около -2 градусов. Это близко к климатической норме для конца февраля: зима пока не спешит уступать место весне.
Северный ветер будет дуть с порывами до 4 м/с. Из-за влажности и облачности на улице может казаться чуть прохладнее, чем показывает термометр.
Атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба — это в пределах нормы.
К ночи температура опустится до -4 градусов, облачность сохранится.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь