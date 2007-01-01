В Калужскую область придут сильные снегопады

Короткая рабочая неделя в регионе начнется с капризов погоды.

Во вторник, 24 февраля, после кратковременной оттепели небо снова затянет тучами и пойдет снег. Метеорологи сообщают, что осадки могут быть очень сильными.

Температура воздуха днем около -2 градусов, утром и вечером чуть холоднее — до -3…4 градусов. Восточный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду и высокая влажность воздуха 88-90%, усилят ощущение холода.

Атмосферное давление составит 739 миллиметров ртутного столба, ультрафиолета будет мало - 1 балл. Магнитное поле останется спокойным – 4 балла.

В региональном управлении МЧС со ссылкой на гидрометцентр предупреждают водителей и пешеходов об опасностях на дорогах. Из-за снегопадов ожидаются снежные наносы и сильная гололедица.