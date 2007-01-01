Мороз и усиление ветра прогнозируют в Калужской области

В воскресенье, 22 февраля, в Калужской области ожидается облачная погода с прояснениями. По данным синоптиков, временами пройдёт небольшой снег — осадки будут слабыми, но могут слегка ухудшить видимость на дорогах.

Температура воздуха утром составит -7 градусов, днём потеплеет до -2. К вечеру столбики термометров останутся на отметке около -2. Такие значения близки к климатической норме для конца февраля.

Юго-западный ветер усилится до 6 м/с — порывы ощутимы, но не критичны. При этом из-за сочетания ветра и влажности на улице может казаться прохладнее, чем показывает термометр.

Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба — это близко к норме для середины февраля.