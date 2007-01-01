Обнинск
-6...-5 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Погода Мороз и усиление ветра прогнозируют в Калужской области
Новость дня Погода

Мороз и усиление ветра прогнозируют в Калужской области

Дмитрий Ивьев
22.02, 05:50
0 1673
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В воскресенье, 22 февраля, в Калужской области ожидается облачная погода с прояснениями. По данным синоптиков, временами пройдёт небольшой снег — осадки будут слабыми, но могут слегка ухудшить видимость на дорогах.

Температура воздуха утром составит -7 градусов, днём потеплеет до -2. К вечеру столбики термометров останутся на отметке около -2. Такие значения близки к климатической норме для конца февраля.

Юго-западный ветер усилится до 6 м/с — порывы ощутимы, но не критичны. При этом из-за сочетания ветра и влажности на улице может казаться прохладнее, чем показывает термометр.

Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба — это близко к норме для середины февраля.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
погода
Лента настроения
7 оценили
0%
0%
0%
0%
43%
57%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkwzcU8wdjJ6S2N1cUU0cmw1MWVmeXc9PSIsInZhbHVlIjoiQ0JSOFdkeU9XTnBMQmJDV2dVOExrZ3VtcFVnRzRJWlhjdThrM1ZoME1XV2FicnpaRnZSRlhmbU9abWg4ZFdwV1pPZUVvTHJ6UlRwODNVcm1jREZ1UEowWDlNTkV2OE5qdW9IU24xRG52K05ibDQxNWVaN1N2dXBLbnRyTTBjcVgyYkxYNUhIMCs4TEY2ZXJ6Nk0rMHM5anRaMGVuV2graXVWQk5MNXAyeHdMSnFRa0x2QllQeFpaWDFTckFOUldFNG02akdFSFgwK2tYSlhQaDluWFRjZnJ4NUcyZEhNQ1pMNnJ1OUpGVGF6aE40Sld4dkJsb2sycnNjVzNxUjBNQUlzNFNLSE50Y2pnUlRrYVdNM1lHOTlPVkNlckpTSDVZTVdwVnVhTWRTL1AvQWJlSjBOZEZTL04wUElsZlhuTnpXS2h4RzBxMW9TY2JMWk54QWtBSzloYjJpMTZ2S2UyaHhSQjFydEwxdjRIVHdhZzE0Z2FqdWRTSW9UT3hidEFadUgwbE9hMy96M2txdWZBeWpZS0NiK3VKWk05eFVzSWl5bWFaenk0c1BTYS9UajQ3Tk16d29DTER3am95WG1CQyIsIm1hYyI6ImVhYWVmNGQ4YjMyMmFhNTQ1N2IwMzEwNDNiNjBmMjljYmQ0MjFlZWVmYzU1ODBkYmIwZTNiYTkyZTI1YTUyMjAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImRxU1plTTNlMG1nR1BkbHF2UW1sK2c9PSIsInZhbHVlIjoicDJ2aTQ2R003V2ViaUVNZXpPcGJoQ1RHSnN1VXlYS3htODgrMzIvZEFzOTlzUGQwUDJXVjBPb3dBd0VrenlMSDE3SnI4VGxDdU5wdG9aSFhuWW50Y1RMdTQ0TGQ4ZG0zeFV2eklYUnh5akxGNG5EOEFlWkhGYWQrSEhvRFdQZ0xTU2xTem93dUJHMlRJck1WWm9FaFRqcHZCVDZ4c1RNQXREZTdJV1NMeGVSeEgySEpoeWltKzUwVG5MVDM4SWhCVWI3T2ZMWFZTZEtoZUhxTDZ3MmMwSTEwRExFOGcwYUNYampxQTNvMlVEUjVZaVZ3Q05tK2N2cE1tMFVQbklaV3BWRnZpb0poMVV5K2phajhlREN1RnF4b1hqS3l2bHo5d09kUjlBRmZlMGJ1NHZDK0VvSTVYZE1mbE8vV1p1UDdxb1A3alFHWEVDTElzN0xDZ2g2OG1nVFlnUkxXOFZuQUEvZTBwNndmcE9hZFVXMVRnbTcyRVgwNzd0YmF5MXg3c2pPK1hxVlNrUFZFNHVRbkFqRFMzOW9tL2Q3UHFJemV1VC9VamN1bWVpcDlBem4xRmJPNThzR2ZocHVxL3VTOUxuQWE5LzFlb3dHVmExVG5PaW53d2VlTUFQditCQVhLRCtVN0FpYXNOaDREQWhIekVoaDBTSytPK0tTV29xOTUvb0NzTFR0UVhremlQYjFMbXpIV0d3SHZ5UjFLaG95M050cFpxdk0zdFNRM05aZysyNUVaMy9aK09aZ04vcmNqL3NHUGtTN1FpenlNWnlYbUlQanpUY3RobXBiWEVXa0orVXlLWHROeERLeEJxMFNZR256eitkKy8zSklKam0wayIsIm1hYyI6ImRjN2VhMDI4OWI1OWQyMDcxMWNjNzJlNzY5YzNmZmY5NjFjOTIwMGJhOTQ3YzViY2IzOTg4YWUzZWUzOTJkMDUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+