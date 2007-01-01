В Калуге потеплеет на выходных
В субботу, 21 февраля, в Калужской области ожидается облачная погода с прояснениями. По данным синоптиков, осадков не прогнозируется.
Температура воздуха утром опустится до -7 градусов, днём заметно потеплеет — до -2. К вечеру снова похолодает примерно до -7 градусов. Такие перепады характерны для конца зимы: солнце уже пригревает, но ночи остаются морозными.
Западный ветер будет дуть с порывами до 5 м/с. Однако из-за сочетания ветра и отрицательной температуры на улице может казаться чуть холоднее, чем показывает термометр.
Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба — это выше нормы для середины февраля.
