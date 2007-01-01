Обнинск
-7...-6 °С
Новость дня Погода

В Калуге потеплеет на выходных

Дмитрий Ивьев
21.02, 05:50
0 492
В субботу, 21 февраля, в Калужской области ожидается облачная погода с прояснениями. По данным синоптиков, осадков не прогнозируется.

Температура воздуха утром опустится до -7 градусов, днём заметно потеплеет — до -2. К вечеру снова похолодает примерно до -7 градусов. Такие перепады характерны для конца зимы: солнце уже пригревает, но ночи остаются морозными.

Западный ветер будет дуть с порывами до 5 м/с. Однако из-за сочетания ветра и отрицательной температуры на улице может казаться чуть холоднее, чем показывает термометр.

Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба — это выше нормы для середины февраля.

