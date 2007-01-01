Морозный ветер прогнозируют в Калужской области
В пятницу, 20 февраля, в Калужской области ожидается пасмурная погода. По данным синоптиков, местами пройдёт небольшой снег, однако осадки будут несильными и существенного влияния на дорожную обстановку не окажут.
Температура воздуха утром опустится до -9 градусов, днём немного потеплеет — до -7. Западный ветер усилится до 6 м/с - на улице может казаться прохладнее, чем показывает термометр.
Атмосферное давление составит 743 мм ртутного столба — это чуть выше нормы для середины февраля. Метеозависимым людям рекомендуется следить за самочувствием и при необходимости корректировать планы.
Ночью похолодает до -10 градусов.
