Калужскую область ждёт сильный снегопад

В четверг, 19 февраля, в Калужской области ожидается пасмурная погода с сильным снегом. Синоптики предупреждают: видимость на дорогах может ухудшиться, поэтому водителям стоит быть осторожнее.

Температура воздуха утром составит около -10 градусов, днём потеплеет до -6. Восточный ветер будет дуть с порывами до 4 м/с.

Атмосферное давление — 735 мм ртутного столба, что близко к норме для этого времени года.

К вечеру снег может немного ослабнуть, но облачность сохранится. Ночью похолодает до -12 градусов.