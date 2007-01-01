Калужскую область ждёт сильный снегопад
В четверг, 19 февраля, в Калужской области ожидается пасмурная погода с сильным снегом. Синоптики предупреждают: видимость на дорогах может ухудшиться, поэтому водителям стоит быть осторожнее.
Температура воздуха утром составит около -10 градусов, днём потеплеет до -6. Восточный ветер будет дуть с порывами до 4 м/с.
Атмосферное давление — 735 мм ртутного столба, что близко к норме для этого времени года.
К вечеру снег может немного ослабнуть, но облачность сохранится. Ночью похолодает до -12 градусов.
