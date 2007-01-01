Морозную среду прогнозируют в Калужской области

Жителей Калужской области 18 февраля ждёт морозное утро с последующим небольшим потеплением к середине дня. По данным синоптиков, весь день будет пасмурным без осадков.

Утром столбики термометров покажут около минус 20 градусов. К обеду воздух прогреется до минус 12 градусов. Ветер восточный с порывами до 6 метров в секунду.

Атмосферное давление останется повышенным и составит 746 миллиметров ртутного столба, что может ощущаться людьми, чувствительными к перепадам погоды.

Синоптики предупреждают, что в ночь на 19 февраля погодные условия изменятся: ожидается снегопад, который может ухудшить видимость на дорогах и создать сложности для автомобилистов.