Обнинск
-19...-18 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Погода В Калужской области усилятся морозы
Новость дня Погода

В Калужской области усилятся морозы

Дмитрий Ивьев
17.02, 05:50
0 255
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Во вторник, 17 февраля в регионе установится ясная и морозная погода. Небо будет переменной облачности с прояснениями, осадков не прогнозируется.

Температура утром составит около -15 градусов, днём немного потеплеет - до -12, а к вечеру вновь похолодает - до -20 градусов. Ветер северный, слабый - его порывы не превысят 2 метров в секунду. Атмосферное давление сохранится высоким - 744 мм ртутного столба.

При длительном пребывании на улице рекомендуется надевать тёплую одежду, закрывать лицо шарфом и не забывать про головной убор.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
погода
Лента настроения
2 оценили
0%
50%
50%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImlZRVZsdjhiRGhnbk1hWnlsenIvR2c9PSIsInZhbHVlIjoiTW1ldjQvbGhpaXNYOE4wVEdIQ1JFc0xKU3dzK2JNSG5lVlcxNU1nWnZYS0pyWnlmbVNybEVmUUw3K28xZ0tmNVVtRG81UVZnOG1Ma2RBaDFXemZOSGlVTDY1TEhrNHBORmgvTUttVEQzOEt3dmdnRi9GOEZGTmJ6alRUUDQ0SDRxSGVSVTRSZDVkcGN0c1F1VWdmV0s2L1hlSUw5Q3NTL0JXOVp1UTZydXQ5YWtIcnhCRWp3Q08zbG1iUUdyQ0lKd2pGZFVtWklrSi9qcEY3eWkybk9LM0tFbGtQcE5pZUloNWVVbWNBQWlMQUVIcHlSK05Nd3dFajBzZ2hhRnFFZmhabjROMzVJdVdVblRVOUJ5UzJkSWx1dGpNU2YvK2JpTHM4OUhycFREeVFNcFRnS3pEUEZiMmR0M3JjMWpCSXo3ZDZPcEo3ek05V2Y1ZWhPTExTRHFrekhTSVVxeVZoVjJqSDA0TVdMejNDdGJDRit5UVZLTFAreFk1QmRTKzNJR1ZWbjgrek1hcE5CYURXUEttdlhlRmxoQVpQUVNoVWNpNWsreDg0OFExRTZ4Zk5waFRQa0pXRVBFR3BlOHgxdyIsIm1hYyI6IjM1YzBhNzUzMmE3ODJjNTUzYzI1NDIwOTNiNmUwZjIwZWYzZDU0NTc4OWI0OTM1NTUxMTlhYmNhOTU0ZDQwZDciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ik9vQ2ZDY0dTaGhFQjdKVFdLV05FNWc9PSIsInZhbHVlIjoiQytjRjBibkp0K3krYjdvQ0FlVXNxQ1A5UENRYk9YWTZvNm1JaUhHdDJwcXVCL1FJdTBjbGN4Z3JxaXRZbkw0ZytNckI1RUhFdUM3SlJEQjNJMVVWUFI5N3U0dzAyUkcvRURIWnFkajNZZnZ5TlhQY0RuemEzMEh1NWtBNkNCYW9rQWdnQUcyZkxCK0xWcFA5dGZUUy8weVlMSWpXQ3A4MzdXL2tMYVpzcmZ4dE0xMnVZU3VpV1lOZW85REFiYmRTcGNZUHpjeWdQYnZjZ05rNW51NVYzcWYyUU5rY05idFM0ck5tRWM5SmZrTnpPZGZlSHFMQ0x1b1JvZzMxMTVSV2grczV6aU8yYTNWYTlKUzJzMFhuZVRYWWY2L1dmeWtkejZyd0xDdjhXRlAxS3ZXVEF0U29Da2F5L2lIYXpxNGdKMTdGSU0zKzhzbzRSeDIrWG9IZU5lWVNiSnp0UGNKS080bHNkZDdMK2ppWEdzTG80RjNvWGJmcGRPK2YvcXREY2xoUEM4NFJLaUVRUTBaL0RCY3lTb1h3bGVscG5ZZW45MXhOeE1rbUdweEZjeDZheThjVDhoTEN1RTAwTGNkWlZCUXRrTEdjNW56OEl3N045OS8rUmluczg2cDI4NXNnU0RiR0lud212NHdGYzludmp0TlpjVmY4aGh6cUhiRERtYUNPVytxZ1VkTnF3dzZ6Z2pFS29meUZpTlQrVzZ3N1IxSmFMdlhPZzRYVjZtU3ErZGRZMkVlZ1pYMHR3UWtha2dWV0lQOXhETDZ3cEgyZnFiUnpNeGhsSnYyRytoS0syUVFidzVJMm5EN0tDOXJKRmJLaVFRcDRJQTh1NmtXMyIsIm1hYyI6ImUwNzAxYTEyMmI2MmM4NDIyZmJiZWVhZGExZWIxMThkZTAxMjUyNjgwMmZmMjRjNWRmOGFkNWIyZGM1MzUwY2QiLCJ0YWciOiIifQ==
18+