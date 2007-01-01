В Калужской области усилятся морозы

Во вторник, 17 февраля в регионе установится ясная и морозная погода. Небо будет переменной облачности с прояснениями, осадков не прогнозируется.

Температура утром составит около -15 градусов, днём немного потеплеет - до -12, а к вечеру вновь похолодает - до -20 градусов. Ветер северный, слабый - его порывы не превысят 2 метров в секунду. Атмосферное давление сохранится высоким - 744 мм ртутного столба.

При длительном пребывании на улице рекомендуется надевать тёплую одежду, закрывать лицо шарфом и не забывать про головной убор.