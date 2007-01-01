Обнинск
В Калугу пришла Масленица: морозное утро встречает первый блин

Владимир Андреев
16.02, 06:00
Понедельник в Калуге выдастся по-настоящему зимним, но по-праздничному светлым.

Сегодня, 16 февраля, город встречает не только начало новой рабочей недели, но и долгожданную Масленицу.

С самого утра небо над областным центром затянуто плотной пеленой облаков, и синоптики обещают снегопад.

Воздух в городе сегодня свежий и бодрящий. Столбики термометров днем поднимутся лишь до -4°C, а к ночи опустятся до -9 -10°C . Однако из-за пронизывающего северного ветра, скорость которого может достигать 7–8 метров в секунду, ощущаться эта температура будет гораздо суровее. Атмосферное давление составит около 748 мм ртутного столба.

Но мороз не должен омрачать праздник, ведь сегодня — первый день Масленичной недели, который в народе называют «Встречей». По традиции, именно в понедельник начинали печь первые блины. В старину к сегодняшнему дню наши предки достраивали снежные горки и качели, чтобы вся неделя прошла в веселье и играх.

