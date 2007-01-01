В Калужской области ожидается резкое похолодание

В воскресенье, 15 февраля, в регионе установится морозная погода. Облачность сохранится, однако осадков не прогнозируется.

Температура утром составит около –7 градусов, к вечеру понизится до –11. Ветер сменит направление на северный, его порывы достигнут 4 метров в секунду, что усилит ощущение холода.

Атмосферное давление значительно вырастет до 744 мм ртутного столба. Людям с метеочувствительностью стоит быть внимательнее к своему самочувствию — возможны головные боли или скачки давления.