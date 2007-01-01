В Калужской области сохранится плюсовая температура

В субботу, 14 февраля, в регионе будет облачно.

В течение дня пройдёт мокрый снег, переходящий в дождь. Температура воздуха днём составит около +1 градуса, к вечеру немного понизится — до минус 1 градуса.

Ветер южный, умеренный — порывы достигнут 4 метров в секунду. Атмосферное давление останется повышенным — 732 мм ртутного столба.

Переменная температура в районе нулевой отметки в сочетании с осадками создаёт условия для гололедицы на дорогах и тротуарах. Водителям рекомендуется соблюдать осторожность, избегать резких манёвров и держать увеличенную дистанцию до других транспортных средств. Пешеходам стоит выбирать обувь с нескользящей подошвой.