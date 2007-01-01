Обнинск
-1...0 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Погода В Калужской области сохранится плюсовая температура
Новость дня Погода

В Калужской области сохранится плюсовая температура

Дмитрий Ивьев
14.02, 05:50
0 586
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В субботу, 14 февраля, в регионе будет облачно.

В течение дня пройдёт мокрый снег, переходящий в дождь. Температура воздуха днём составит около +1 градуса, к вечеру немного понизится — до минус 1 градуса.

Ветер южный, умеренный — порывы достигнут 4 метров в секунду. Атмосферное давление останется повышенным — 732 мм ртутного столба.

Переменная температура в районе нулевой отметки в сочетании с осадками создаёт условия для гололедицы на дорогах и тротуарах. Водителям рекомендуется соблюдать осторожность, избегать резких манёвров и держать увеличенную дистанцию до других транспортных средств. Пешеходам стоит выбирать обувь с нескользящей подошвой.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
погода
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkhNUUZQYWVvWlk3NGprcU1wVmJ5aGc9PSIsInZhbHVlIjoiMC8zamN5dHZQRDVORHh1b3FFdXhiMG9LVkFLTHdWZ0FGNUtRWDZ1M2lDejllQkRidTlUMVc3UStsbjZlUUxSaFRWRGE0UDYyaExyeERJVzVZZzROMnBKWWdmUjd2TVh0c2FMM2NaQWpMK3dMNkVPeE9OZUE2ajRWZHNhRVVjR0F0YnI3Yit0V2E2U2VmNS9wWXFTY3BGMm9PdzMxN05rOVlJaEprZGlzcU44OGFOYnBLcUVud1pDU0lYU0RCREJzRVRTQVF1OVVTSTIxb2hGcDhHUEYzWHJ3TlFYREd5RmErSUZ1bzF0Z2I5K3FTWUF1ZnR2eHZndWVZS2Z5alRPRkdRZHp5T1ZXZGRTUnF6bVlIRW5Nb29WazNYZU1qWTV3YUF4WjdLNmRXNzhyVHUxNmJLUGk5elFHTDErRVgrenhNbUswY2dVeWpyRkhFaDJDU2dQMVJ1VFQwVnRuTG44ZjhDUi9kd3hSY0Z2eGpxT0wrMStnSXNaQkFsQTIxcGlMK3QvRUUxb1gyeXBlN3FJcHhodG5uVWNEZFVjYUNXR1BSUVJQVnlhSkpVYk9jK2s0bUpBRGl3ZmIzRnRBUnJPNyIsIm1hYyI6Ijk2OWFlMzFkZDdjZDNiNWRkYzM2YWNjZDNmYTJmZTg5ZDE5YzM2ODRjY2U3MWE1ZDQ3NTUzMzFjODI1MzRjMGEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InJWRGozU09nY0VQR0dWRFNOZVhnc3c9PSIsInZhbHVlIjoiWDNXcW5tOGR2ditRVnVZL3k2NkpKTi9mc2Q0T3o3clc5cnEyODJLQjh5OWxCUURLMG9FWWloVTh3OStiYThuZDNSRllLMzVyckVZZHpiSTk0QVR3UGFLSlMvUmFWYWRiazdUVmdPYklFUCsrRGJvYmxaVjVGR0t5bDBYVHhYc0pXbmE2L0RjVHdBZjY0VFAzdU5DaDZvcnA2WXZSU202SnIxc2FGOXYyeEFCN1lIbFJFNnpMWG94SFRwWWpsOEUydUNIbDlCZ0VtbnBaOG8zcDFqT0dlQ0FZd1ZVSDhWYUttaFhWbGtKWWVWTWRadjlMSnBPdXFMS0g3ZHZhRmJRWVdnMWdqUEtMMllhNnBlazNZUnRSRHR4Z3QvMUJzcldtOEpSR3pZNGprcGFJTG93bCtRQ0h3MDUwM1RjQlVXNnhvcy9GNFlBbyttOXFadWpzc3BLaTk5RDVGQk1yZ1NIQUVlRzE4Y21SK3E0aGk5Q21rTzNuWVNFckRFOTZORFkyaks5NFNzV2NDcmxGNm1XVFUzN3lkQnM2V2lyQUczakxlbjFaTU9qRmI4WE80Z0RHSWhHVm9TT2pzWFNjZ011bVFORWp1U0c2WU1KcnN5WW55VDZTVDVHcGo4WUN2dTFycUZyeEFnWGZweHNSRWhCS2xnMytLcEtSM2pvdVl2d3U5N0dYd3JacUgxQ2JZbk5Hak5wVUc0RytKdVBtQk4rYnpjSG8xNWlnSS83djVwRnNGVFl1TWIxTTF4WGM5Nks1c2hnNUJqVVhRNDVvRG52QU5KQXhGNnVEKzBERHZuZk5HZkVwbk1UbE0wWmhFS0dsakc0alRPU1NCYWR6QitaRCIsIm1hYyI6ImY2MWM3ZDM0ZWVlYmE0MWQzOGI4MDJkMjYxOTllZTYyMDJkNmM4MTQ2YWIxNTMyYTIyMzhhNzk3OTI4MzJlN2IiLCJ0YWciOiIifQ==
18+