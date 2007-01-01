Обнинск
-6...-5 °С
Погода

В Калужской области заметно потеплеет

Дмитрий Ивьев
12.02, 05:50
0 325
В четверг, 12 февраля, в регионе значительно потеплеет. Утром температура составит около -5 градусов, а к вечеру поднимется до нулевой отметки и даже до +1 градуса. Небо будет затянуто облаками, пройдёт снег, который к концу дня перейдёт в дождь.

Ветер южный, умеренный - порывы достигнут 5 метров в секунду. Атмосферное давление понизится до 729 мм ртутного столба.

Такая погода потребует особой осторожности, на дорогах возможна гололедица. Водителям рекомендуется снижать скорость и избегать резких манёвров, пешеходам — выбирать обувь с нескользящей подошвой.

