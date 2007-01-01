В Калужской области начнётся потепление

В среду, 11 февраля, в регионе сохранится облачная погода с прояснениями. Местами пройдёт небольшой снег. Ночью и ранним утром температура составит около -16 градусов, днём значительно потеплеет — до -8 градусов.

Ветер южный, умеренный — его порывы достигнут 4 метров в секунду. Атмосферное давление понизится до 735 мм ртутного столба.

Потепление и осадки могут создать на дорогах гололедицу и ухудшить видимость. Водителям рекомендуется быть внимательными за рулём, а пешеходам - выбирать нескользящую обувь.