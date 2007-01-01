В Калугу вернутся сильные морозы
Во вторник, 10 февраля, на территории Калужской области будет облачно с прояснениями, осадков не прогнозируется.
Ночью и ранним утром столбики термометров опустятся до -20 градусов, днём немного потеплеет - до -13.
Ветер западный, слабый - его порывы не превысят 3 метров в секунду. Атмосферное давление останется повышенным - около 740 мм ртутного столба.
Калужанам рекомендуют одеваться теплее при выходе на улицу.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь