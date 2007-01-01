Обнинск
-16...-15 °С
В Калугу вернутся сильные морозы

Дмитрий Ивьев
10.02, 05:50
Во вторник, 10 февраля, на территории Калужской области будет облачно с прояснениями, осадков не прогнозируется.

Ночью и ранним утром столбики термометров опустятся до -20 градусов, днём немного потеплеет - до -13.

Ветер западный, слабый - его порывы не превысят 3 метров в секунду. Атмосферное давление останется повышенным - около 740 мм ртутного столба.

Калужанам рекомендуют одеваться теплее при выходе на улицу.

