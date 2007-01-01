Обнинск
-12...-11 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Погода В Калужской области потеплеет на выходных
Новость дня Погода

В Калужской области потеплеет на выходных

Дмитрий Ивьев
07.02, 05:50
0 146
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В субботу, 7 февраля, в Калужской области будет пасмурно, местами пройдёт небольшой снег. Синоптики прогнозируют температуру около минус 9 градусов.

Ветер подует с северо-востока, слабый — порывы не превысят 3 метров в секунду. Атмосферное давление понизится до 739 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы для региона.

Из-за облачности и возможных осадков видимость на дорогах может ухудшиться. Водителям рекомендуется быть внимательнее за рулём, особенно на загородных трассах. Пешеходам стоит соблюдать осторожность при переходе проезжей части.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
погода
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImVmU2tJZnhTbWFPanhPTW5XY09mVkE9PSIsInZhbHVlIjoiQUl4VUpHZWpGaDVYRmhzczNJcEoyaW5DaWc4UFZjZUJZRHBpSDZlSVdQNzRkZmRRdFl1V2FvWUxOYnBGbXpQeWVsYXgvL0p1aVI5eWFvV0F0NmVsanZZcmN6Nm1YNzlya1FXd1FEbnlPVml1VEJRSmtHRlRubXhNSTZVajJ4U3V3M292K2Q5Z2pPTk9KdFRiL3c3SDRXWFg4L24xYXVRTjg0aGlxT2hZSklzRWlYN1RyWGNLa0QyQVVINktXV1RkOStQa3FMbDRMS0VrVEJHOTJwSFhRRTBPQW5FQy9uUnhRL1R6azZWWHcxUDFUemUzdnI0cDkwdWhKM2V3Nnhvb3dYcnZ2bHZQM1BES0JHd042YVhHT2ZsU2lkSGZqMnUraVhuT1dTVkJLTEpjTDdURnpaeU5ueHRoSE5STFVMVmxEbUNxNU9RWmZGcE5QZURteGN5VGU0WG5LM2hJSW5GNEROdzF4cVhiYThZSlpjTkRXTFNKYlNLVkVlWXdZbXlSR1RzQTZsVHk1SzNiSkl4RUdObHJ3YnpKbEx6OWRqZHcycm5TTnA1UGZXNG5aUng0WUppa2tBMldqazVoZEozKyIsIm1hYyI6ImZmZWExZGVhODdjNGY4YWJlMTg0MTQ4YWY4NTdjNjE0YTk3NjEwMjVlOGQzNThlY2FkNGQ2MzVhMmU2OTVkNGUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlQrVTB1bHUvdmUzSUNOSCtmUHZKUFE9PSIsInZhbHVlIjoiVzVJelNqTWpXekE5TzFWL01yQ1RIRTJDMWdwZXFLL1k0ZjJCdFNmaFlyb2hnUHZoeURRd0Nsd1BxSHFweVpybk9GVm01Y01TWU4yZlV2RXpLQUgvbmJVVWJHbjgwamEwZ2d6anBzVkozOTdNM0RSTDd4V09OaUMva3pzODFjTG1DTWNSOTZSdENlNkp6R2l3Y2tpYi9MVTRxekZYb3N2VncwblM0b0hLY29vWWJpMjZlU2tyVnhJMi9tZXNFZ3FQbTA2d0VsbnpvWnRIUVNqUUE2UHdFWHpkS29iaCticHlBZGJtMnBoMW0xQTU0S2tLUGRxVWl0a1hCS1BqSTZYMmtaYnhGMjUzTEpGSCtDYzVvazNuZm53QTZUSGJ5RUdpSmlvcjA1OHRuYm5FTkFlbHh3N3paTTJSaXZQWWNQWlNNRFFLeHNEY3dDQkw0K3dXeDZNZ1VhMnhGdGpJUXZENmR6RnJQcXpjd0lnNCs1d3AxYlV0UURJVzQvelFXaXd6VGFkYlJ6Ylh5dmp5clRWNlc3VEsxOTFFelVlak8wK2Y5Q01mcklDN3BmM1Y0dXVkTDBib0RRMFU0TzlIbjB5UlYzdUF5UEt2a29lL3BudlV3SVI0RGFia0JTMnI1VWlEL243MVpKSTdsRDhnL3pkWllxdWtFOGNYblU5NnFMcVAyeFo3S2RHZUlST2hOMFJWYkdvbDBVMnNYQmphM2I0bzdteG8rZnRINVExOW1UbVhWbkJYbHFSaGI2UUo1M3ZTOGFkVjlEOEpFV3JWWXY0N1o1MDZmQmN0MzVHakE4Q3F3SHhDdzVNUmdkdkdlVEkzR21pZXJJZTFvTVVna0FXUiIsIm1hYyI6IjJjZTUwYWFiYzRmMGNjMDE2MmEyOTZkYTg0ZGYwYzQ5NzNhYmY5NTBjYTBlN2U4ZjdhN2MxYjAzNDhlMTk1MmIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+