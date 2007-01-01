В Калужской области потеплеет на выходных

В субботу, 7 февраля, в Калужской области будет пасмурно, местами пройдёт небольшой снег. Синоптики прогнозируют температуру около минус 9 градусов.

Ветер подует с северо-востока, слабый — порывы не превысят 3 метров в секунду. Атмосферное давление понизится до 739 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы для региона.

Из-за облачности и возможных осадков видимость на дорогах может ухудшиться. Водителям рекомендуется быть внимательнее за рулём, особенно на загородных трассах. Пешеходам стоит соблюдать осторожность при переходе проезжей части.