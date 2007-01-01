В Калужской области начнётся потепление
В пятницу, 6 февраля, в Калужской области будет пасмурно, местами пройдёт небольшой снег. Синоптики прогнозируют постепенное потепление в течение дня.
Утром температура воздуха составит около минус 18 градусов, днём столбики термометров поднимутся до минус 12 градусов.
Ветер подует с юго-востока, слабый — порывы не превысят 3 метров в секунду. Атмосферное давление немного понизится - до 744 миллиметров ртутного столба.
Несмотря на потепление, морозы сохранятся, поэтому при выходе на улицу стоит одеваться по погоде.
