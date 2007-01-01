Обнинск
-18...-17 °С
Новость дня Погода

В Калужской области начнётся потепление

Дмитрий Ивьев
06.02, 05:50
0 86
В пятницу, 6 февраля, в Калужской области будет пасмурно, местами пройдёт небольшой снег. Синоптики прогнозируют постепенное потепление в течение дня.

Утром температура воздуха составит около минус 18 градусов, днём столбики термометров поднимутся до минус 12 градусов.

Ветер подует с юго-востока, слабый — порывы не превысят 3 метров в секунду. Атмосферное давление немного понизится - до 744 миллиметров ртутного столба.

Несмотря на потепление, морозы сохранятся, поэтому при выходе на улицу стоит одеваться по погоде.

