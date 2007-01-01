Сильные морозы прогнозируют в Калужской области
В четверг, 5 февраля, в Калужской области сохранится солнечная, но холодная погода.
По прогнозам синоптиков, осадков не ожидается, небо будет преимущественно ясным.
Утром столбики термометров покажут около минус 25 градусов. Днём воздух немного прогреется — до минус 17 градусов. Ветер юго-восточный, слабый — его порывы не превысят 2 метров в секунду. Атмосферное давление поднимется до 751 миллиметра ртутного столба.
Несмотря на солнце, морозы останутся ощутимыми, особенно в первой половине дня. Синоптики рекомендуют одеваться тепло и не злоупотреблять длительными прогулками в утренние часы.
