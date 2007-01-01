Обнинск
-29...-28 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Погода Сильные морозы прогнозируют в Калужской области
Новость дня Погода

Сильные морозы прогнозируют в Калужской области

Дмитрий Ивьев
05.02, 05:50
0 1750
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В четверг, 5 февраля, в Калужской области сохранится солнечная, но холодная погода.

По прогнозам синоптиков, осадков не ожидается, небо будет преимущественно ясным.

Утром столбики термометров покажут около минус 25 градусов. Днём воздух немного прогреется — до минус 17 градусов. Ветер юго-восточный, слабый — его порывы не превысят 2 метров в секунду. Атмосферное давление поднимется до 751 миллиметра ртутного столба.

Несмотря на солнце, морозы останутся ощутимыми, особенно в первой половине дня. Синоптики рекомендуют одеваться тепло и не злоупотреблять длительными прогулками в утренние часы.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
погода
Лента настроения
13 оценили
23%
15%
23%
0%
0%
38%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImFNUGVWY2NUenlkLzNJNzFqcGpvMHc9PSIsInZhbHVlIjoicFloNTB2VTBDZTlZM3FuQmF6MzFHdng2bVRZSFZsbU05a3BIaHkwVUxiaWtOaUgxajZObzNKQXZyVGV3bFpRb3FTWTRQdUVkRFJReGdLQ08wR0VHUzNKejhZTmpmbjdsWldTOC91ditoRmc2WFZjRzA5dEI1UHdLU0NDTVg0amNzd1RjNkF0Q1U2WmxmYVIwUlcyTVVHdTd3NncyMzZvT3ZuZlB3RzhiTVkzdWtIUzJ5YjBDbGUxQjY3a09FRkxNa2xKU0JnTmI2RzVYMHdzdW5jNFpDS0Nya1cwYjcxaXlhYWZzYWFaYXBCMHZYeEdweTIyNjdNWkcvakhrWjNlcURvMGdhL1gxU0Q0ZER6anUzUXgzenJnWnVOUysyN3A0Z25Gc29WNDZpek5jM2Y5V2praVhDa1ZwY0V3VGpuNnRUZ1JZYThWR2d0VjE0SzdPbktlc3dIcWNiODNRaXBLR0U5MFRxcXBjUUQwSnZkWG5BMlkyNkV1ZmhJbnE3TFZuOUNkWXd5engrUUhtL0I5dnA5Sit2SUF5MUl6M00rV2lJUkxMWFN4WmhjOS9iMFFQVnFIMmtFV0paT3Yzc0NudCIsIm1hYyI6ImQzNzQ5MzY5NzhjZjYzYWVlOGUyNWU3YmI2NTc3NTM4ZjUwMTQ1ZGZkZTM5M2RiNTJlMDA3MjZmZGY3ZjI0YjYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkJjUG92Q2llcDRUSzJVVDBOUjg0SkE9PSIsInZhbHVlIjoiYnJZMEFXMW9ab1ltVm1VOG5CUU4vQjM4ZmJUeG5XdXV6WnVmTk80L2svV3pKc3ZiTVJtd1FTazFuczFUaFlPNTZRcXVuWDlwU0lobVNKRnkyejRJQlBkbEpuK0FuM1o3VHBZRHRIdW9vWld1ZHMwRGNKRHRsYWVjeDlNdHNNMGNZWlJCRkJWR3Erb2YrbDdVM3VPSEJyZjRVOUN5NVc1aEd0VVBoVnE3U05aUFVnZFJqZUNvbEkxQkpUZW5kYVpJNERqNjRKeGJReHVxSWg0T2xNUXlFZk9wYmNMM00rbkErc2tVdkRHbzA2RjVWREJOM3RZMXZUTlIvbWpGeGIweDhuRnUwQ1hKSk5zTXRIREtaZnNudmRseGhhSDVhd2w1NGZYY3lGVTArcy9CbG5zT1d4cWhxTHVMWENoeHAyOThPWjIzbWZBaHlOQTNrQUN0YW1QSklKbCsxcWdtUlhNV0dzWG9mZ0VYQWhqMFJzb3VjbG14YjFwWWNzZlhWOEcvNERNTFRGUkVqNWROb2ZrTFRqUEExUXd2MStoZFNhb25jZlRtSmJEUUxHaGh0WUd1WEtRZ1NnSEQ4WTkwMEZlNmlwZEpMVmh4cWFWK3dsOXNMQ0ZQSXpBeCsxanF1UDE4WE1OcHVwRUJvdkRTT0RpUzNMV0hNQ2FTSllxK3IwT09BaHlXU2hxaG9CcDlKQTJxSDVpcDlMRVVibXg4MzN6NWhpSEMrclVWaGdBN3pMRkJQLzM2MHA5b0VlMWt6ZmIxUGhNempoekhQdGJZWVI4bnR4Tkk3bFZsOEwyejhSVVRnN3hycDloUzdXeFYreGVzT1FPeFpRNDRXVTRIZTRPaSIsIm1hYyI6IjYzZmMzYjY1ZjY0N2E5NGRlM2Y3ODEyODA4MzQwMmEzODI5NWQ2ZjljNDAwNGUzZmQ4ZDA1ZTY1YTEyNGZiNDEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+